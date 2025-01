Damiano David e il suo personale punto di vista su San Valentino con una cover d’eccezione

Per la speciale playlist “Spotify Singles – Valentine’d Day Edition“, ovvero la playlist creata per festeggiare il giorno di San Valentino, Spotify ha scelto la voce di Damiano David. Esce il 29 gennaio 20235 una versione realizzata dal cantautore della hit di Mark Ronson e Miley Cyrus, Nothing breaks like a heart.

Prima di scoprire di più su questa uscita vi ricordiamo che Damiano David è stato eletto di recente da iHeartRadio artista “On The Verge” su tre format radiofonici: Top 40, Hot AC e Alternative. Il prossimo mese di febbraio inoltre lo vedremo super ospite della seconda puntata del Festival di Sanremo 2025.

A settembre l’artista sarà in tour, ecco le date aggiornate:

11 settembre – Polonia, Varsavia – COS Torwar SOLD OUT

– Polonia, Varsavia – COS Torwar SOLD OUT 13 settembre – Germania, Berlino – Uber Eats Music Hall SOLD OUT

– Germania, Berlino – Uber Eats Music Hall SOLD OUT 15 settembre – Olanda, Amsterdam – AFAS Live

– Olanda, Amsterdam – AFAS Live 17 settembre – Germania, Colonia – Palladium

– Germania, Colonia – Palladium 21 settembre – Spagna, Barcellona – Saint Jordi Club VENUE UPGRADED

– Spagna, Barcellona – Saint Jordi Club VENUE UPGRADED 7 ottobre – Italia, Milano – Unipol Forum

– Italia, Milano – Unipol Forum 11 ottobre – Italia, Roma – Palazzo dello Sport LAST TICKETS

– Italia, Roma – Palazzo dello Sport LAST TICKETS 22 ottobre – Australia, Sydney – Enmore Theatre

– Australia, Sydney – Enmore Theatre 24 ottobre – Australia, Melbourne – Forum

– Australia, Melbourne – Forum 27 ottobre – Giappone, Tokyo – Tokyo Garden Theater

– Giappone, Tokyo – Tokyo Garden Theater 7 novembre – Brasile, Sao Paulo – Tokio Marine Hall

– Brasile, Sao Paulo – Tokio Marine Hall 9 novembre – Cile, Santiago – Teatro Caupolican

– Cile, Santiago – Teatro Caupolican 11 novembre – Argentina, Buenos Aires – Complejo C Art Media

– Argentina, Buenos Aires – Complejo C Art Media 21 novembre – USA, Seattle – Paramount Theatre

– USA, Seattle – Paramount Theatre 8 dicembre – USA, New York – Brooklyn Paramount SOLD OUT







DAMIANO DAVID fuori con NOTHING BREAKS LIKE A HEART

Il successo mondiale del 2018 di Mark Ronson ft. Miley Cyrus è ora disponibile su Spotify e fa parte della speciale playlist “Spotify Singles – Valentine’s Day Edition”.

In questa reinterpretazione, Damiano gioca sul contrasto tra il classico San Valentino e una visione più matura e non convenzionale dell’amore, usando la sua voce per esplorare il dolore che l’amore può provocare.

Damiano David:

“Spotify mi ha dato l’opportunità di esprimere il mio personale punto di vista sul giorno di San Valentino. Ho scelto Nothing Breaks Like a Heart perché affronta l’amore nella sua forma più complessa: passione, dolore e di come ognuno di noi viva queste emozioni. Ho cercato di andare oltre la superficie e affrontare la complessità dell’amore, senza filtri.”

Per questa versione, l’artista ha attinto alle sue radici musicali italiane, aggiungendo strumenti vintage come il theremin, il mellotron, tamburelli d’epoca e campane tubolari, con un omaggio a Ennio Morricone.