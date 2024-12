Damiano David annuncia le prime 30 date del suo primo World Tour in partenza nel 2025

Dopo l’uscita di Silverline (brano prodotto da Labrinth) e Born With A Broken Heart, secondo brano e primo singolo del nuovo e attesissimo progetto solista di Damiano David, il cantautore annuncia il suo primo World Tour che, a partire da settembre 2025, lo vedrà esibirsi in Europa, Australia, Nord America, Sud America e Asia.

Due gli imperdibili appuntamenti previsti in Italia: il 7 ottobre all’Unipol Forum di Assago (MI) e l’11 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma.

Appena un mese prima, ovvero l’11 settembre, ci sarà invece la prima data del tour, che si terrà a Varsavia. Damiano volerà poi dapprima in Australia e successivamente in Giappone. A partire dal 7 novembre 2025 il cantautore sarà invece protagonista di 4 live in Sud America, mentre il gran finale è previsto in Nord America, dove il 16 dicembre – al The Fillmore di Washington DC – calerà definitivamente il sipario.

Ma, cosa dobbiamo aspettarci da questi live? Damiano ha già dato al pubblico un piccolo assaggio sia con il debutto in TV al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon che con la partecipazione Che Tempo Che Fa, per non parlare dell’esclusivo showcase che l’artista ha tenuto al Le Poisson Rouge di New York, dove ha presentato in anteprima live anche tre nuovi brani inediti, che ritroveremo all’interno del suo primo disco da solista.

DAMIANO DAVID, World Tour 2025: LE DATE

11 Settembre 2025 – Poland, Warsaw – COS Torwar

13 Settembre 2025 – Germany, Berlin – Uber Eats Music Hall

15 Settembre 2025 – Netherlands, Amsterdam – AFAS Live

17 Settembre 2025 – Germany, Cologne – Palladium

21 Settembre 2025 – Spain, Barcelona – Razzmatazz

22 Settembre 2025 – Spain, Madrid – La Riviera

26 Settembre 2025 – France, Paris – Zénith Paris – La Villette

28 Settembre 2025 – UK, London – Roundhouse

2 Ottobre 2025 – Belgium, Brussels – Forest National Club

4 Ottobre 2025 – Switzerland, Zurich – Halle622

7 Ottobre 2025 – Italy, Milan – Unipol Forum

11 Ottobre 2025 – Italy, Rome – Palazzo dello Sport

22 Ottobre 2025 – Australia, Sydney – Enmore Theatre

24 Ottobre 2025 – Australia, Melbourne – Forum

27 Ottobre 2025 – Japan, Tokyo – Tokyo Garden Theater

29 Ottobre 2025 – Japan, Osaka – Zepp Osaka Bayside

7 Novembre 2025 – Brazil, Sao Paulo – Tokio Marine Hall

9 Novembre 2025 – Chile, Santiago – Teatro Caupolican

11 Novembre 2025 – Argentina, Buenos Aires – Complejo C Art Media

13 Novembre 2025 – Colombia, Bogotà – Teatro Royal Center

17 Novembre 2025 – Mexico, Mexico City – Auditorio BlackBerry

21 Novembre 2025 – USA, Seattle – Paramount Theatre

23 Novembre 2025 – USA, San Francisco – The Masonic

25 Novembre 2025 – USA, Los Angeles – The Wiltern

29 Novembre 2025 – USA, Chicago – The Riviera Theatre

30 Novembre 2025 – USA, Detroit – The Fillmore Detroit

2 Dicembre 2025 – Canada, Toronto – HISTORY

4 Dicembre 2025 – Canada, Montreal – MTELUS

6 Dicembre 2025 – USA, Philadelphia – The Fillmore Philadelphia

8 Dicembre 2025 – USA, New York – Brooklyn Paramount

16 Dicembre 2025 – USA, Washington DC – The Fillmore Silver Spring

I biglietti per il World Tour 2025 saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 di lunedì 16 dicembre.

I fan potranno accedere ad una pre-sale esclusiva registrandosi su damianodavidofficial.com. Per loro i biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 11 dicembre.

Infine, solo per la date italiane, è prevista una pre-sale Vivo Club, che permetterà di acquistare i biglietti dalle ore 10.00 di venerdì 13 dicembre alle ore 9.00 di lunedì 16 dicembre. Per accedere basterà registrarsi su vivoconcerti.com/vivo-club.

Foto di copertina di Barbara Oizmud