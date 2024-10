Grazie al Premio Lunezia Nuove Proposte quattro giovani talenti apriranno i live di star internazionali

Il Premio Lunezia amplia l’attenzione verso i giovani talenti e annuncia un’importante occasione per le Nuove Proposte del Premio per le edizioni 2024 e 2025.

Il Direttore Artistico Loredana D’Anghera (Sezione Nuove Proposte) conferma la notizia che due finalisti del Premio Lunezia Nuove Proposte 2024 e due finalisti del 2025 (Sezione Cantautori e Band), apriranno (almeno) 3 concerti (ciascuno) di artisti internazionali in tour in Italia nella stagione 2025 e 2026.

Dal premio lunezia a opening act di star internazionali

Tra i primi nomi annunciati Anggun, Sophie and the Giants, The Trammps, Christopher Cross e altre star internazionali saranno rese note nel corso della stagione.

I giovani prescelti saranno ospiti della produzione internazionale e citati nella comunicazione che ne annuncerà il concerto.

Questa nuova opportunità è il compimento di una parte del programma impegnato a offrire nuova visibilità al vincitore e ai finalisti del Premio Lunezia Nuove Proposte 2024 e del 2025.

Inoltre, i primi tre classificati delle annualità 2024 e 2025 saranno ospiti di Radio Rai.

La Direzione Artistica si riserva, inoltre, di comunicare altre novità alla luce dei rapporti in essere con Radio Rai e con Rai TV.

Per partecipare https://www.premiolunezia.it/nuove-proposte-come-partecipare link Nuove Proposte.

Nell’immagini di copertina Anggun vincitrice dell’edizione 2023 del Premio Lunezia in the world For having enhanced the Musical-Literary qualities of the songs with the interpretative talent.