Dal 15 al 18 luglio NATURALMENTE PIANOFORTE

Emma sventola la bandiera Raimbow per sostenere il DDL ZAN in concerto e sul web partono gli insulti...

Era già successo a Elodie qualche mese fa. Dà da pensare che, quando ad esprimersi è una donna, le risposte siano quasi sempre più volgari... .

Possibile che la grande dignità e il coraggio di Raffaella Carrà nell'affrontare la malattia non ci abbiano insegnato nulla?

Alcuni episodi avvenuti dopo la scomparsa di Raffaella ci dimostrano che, forse, non abbiamo imparato poi molto da lei.

Radio ascoltatori primo semestre 2021. Dati di ascolto del primo semestre 2021 in leggero calo rispetto al 2020

In salita, tra le altre, Rds, Radio Rai 2, Radio Margherita e Radio Kiss Kiss Napoli. Radio Zeta continua a scommettere sui giovani e tiene botta.

Canzoni dell'estate 2021... la classifica dei brani più streammati su Spotify

Due classifiche... una con gli ascolti totali e l'altra con una media ponderata in base all'uscita. Chi sta dominando l'estate 2021?.

Torna il Radio Bruno Estate con due serate di musica dal vivo con Sangiovanni, Irama, J-Ax e altri 30 artisti

Tanti artisti proveniente da Amici nel cast ma anche Ernia, Fred De Palma, Nek e tanti altri.

Leon Faun C'era una volta. Fantasy o non fantasy, questo è un rap che "incanta"

Il Prof di latino analizza i testi dell'album di esordio di Leon Faun, l'artista che sembra destinato a dominare la scena rap italiana.

Per i Maneskin arriva la conferma... sono gli artisti più ascoltati al mondo su Spotify nell'ultima settimana

Oltre 51 milioni di ascolti nel mondo per Beggin' che scalza dalla vetta Olivia Rodrigo.

Da giugno a settembre, tutti i concerti dell'estate 2021 data per data

Un calendario in costante aggiornamento con tutti i live della bella stagione.

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

Intervista a Federico Baroni: "Jackpot è un brano positivo e pieno di colori... la musica ha il potere di curare quasi tutto"

Nell'intervista si parla del nuovo video, del disco in arrivo e anche di un grande amico, Michele Merlo.

Video intervista ad Anna Tatangelo: La "ragazza di periferia" oggi beve "Sangria".

In questa seconda parte dell'intervista Anna racconta il suo percorso musicale svelandoci anche qualche aneddoto.

Videointervista a Random: “Tutti noi a volte sentiamo di non valere abbastanza”

Dopo un Festival di Sanremo piuttosto controverso e la pubblicazione dell'album Nuvole, è ora uscito il nuovo singolo di Random Siamo Di Un Altro Pianeta. .

Intervista ad Aenea: "In Lilly 23 affronto con la musica temi delicati come farmaci e paure"

Questa nuova canzone segue il singolo d'esordio, "Trailer dal paradiso".

Possibile che la grande dignità e il coraggio di Raffaella Carrà nell'affrontare la malattia non ci abbiano insegnato nulla?

Raffaella Carrà, una diva, una lavoratrice, una professionista, un'artista... chiamatela come preferite, scompare, e ci insegna quanto siamo piccoli. Troppo piccoli. In questi giorni ho letto sui social e nel web tutto quello che mi capitava sottomano. Non ho scritto nulla di mio pugno perché c'era chi era più accreditato di me nel farlo. Io l'ho...

Dal 15 al 18 luglio NATURALMENTE PIANOFORTE

L'edizione RESTART di Naturalmente Pianoforte sarà un'esperienza tra musica e natura negli scenari della valle del Casentino.

Power Hits Estate 2021: nella terza settimana è ancora Marco Mengoni in vetta

Nella manifestazione di Rtl 102.5 si conferma il podio della scorsa settimana.

MILANO SOPRANO: Don Joe pubblica il nuovo album ricco di collaborazioni

Ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo album di Don Joe, producer di Milano nonché uno dei fondatori dei Club Dogo.

Da Italia '90 a Euro 2020 tutte le canzoni dei Mondiali e degli Europei di Calcio (e la più bella rimane "Un'estate italiana")

In attesa della grande finale tra Italia ed Inghilterra facciamo un viaggio nelle canzoni usate come inni dei Mondiali ed Europei.

Modà live: riprogrammate al 2022 le date del "Testa o croce Tour"

Le nuove date partiranno a inizio maggio e andranno avanti per tutto il mese.

Fadi torna a due anni da Sanremo Giovani e rivoluziona la sua musica con "Ragazzo del 2000"

Un nuovo sound con la produzione di Antonio Filippelli per il cantautore.

Bresh dopo i quasi 10 milioni di stream di "Angelina Jolie" torna con "Caffé"

Nel singolo Le esitazioni e le diverse sensazioni, a volte in contrasto tra loro, che accompagnano i momenti in cui due stanno insieme.

Laziosound Festival 2021: quattro giorni di musica con Fulminacci, Sierra, Tredici Pietro, Giaime e tanti altri

La manifestazione è a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. I bigliett disponibili sull'applicazione DICE.fm .

VillaBanks pubblica il nuovo album liberatorio “Filtri + Nudo”

Il disco è il punto di arrivo del percorso musicale iniziato con il mixtape “Filtri”.

A 12 anni di distanza dal debutto Emis Killa lancia "Keta Music Vol. 3"

Il primo volume del Mixtape "Keta Music" uscì nel 2009 mentre il secondo risale al 2015.

Premio Bianca d'Aponte: il 14 e 15 luglio si terrà la finale dell'edizione 2020

Madrina dell'edizione e presidente di giuria è Arisa .

Laura Pausini ricorda Raffaella Carrà e chiede il lutto nazionale

In un'intervista del 2020 la cantante svelava di sognare due programmi con la Raffa. Uno in Italia e uno in Spagna.

Max Gazzè da nuova vita a "Il vero amore" insieme a Greta Zuccoli

Il brano è estratto dall'ultimo album di Gazzè "La matematica dei rami" rivisitato in una versione inedita featuring Greta Zuccoli.

