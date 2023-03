Cristina Scuccia, ex Suor Cristina, riparte con la sua carriera musicale da “La felicità è una direzione”

Cristina Scuccia, precedentemente conosciuta come Suor Cristina o Sister Cristina, dopo aver lasciato il velo è pronta a far conoscere la sua nuova musica con il singolo La felicità è una direzione.

Per la vincitrice di The Voice of Italy 2014 si apre un nuovo capitolo dopo che, in un’intervista rilasciata a Verissimo nelle scorse settimane (vedi questo articolo) ha deciso di interrompere il suo percorso da suora.

Nata nel 1988 a Vittoria (Ragusa) e cresciuta a Comiso (Ragusa), sono tante le esperienze che la ragazza ha collezionato in giro per il mondo in questi otto anni.

Due album, Sister Cristina e Felice, i musical (Sister Act e Titanic – Il Musical), la Giornata mondiale della Gioventù in Polonia, il concerto Singing Europe, quello di Natale al Lincoln Center di New York e ancora il Congresso Internazionale Eucaristico ForrásPont a Budapest, il Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Jasna Góra a Częstochowa (Polonia) e tante ospitate nei programmi di tutto il mondo; dalla Francia al Giappone, dagli Stati Uniti alla Germania e ancora diversi duetti come quello con il cantante svizzero Patric Scott.

Insomma dopo tante emozioni e un periodo di pausa durato circa tre anni, ora è tempo di tornare con nuova musica e con un nuovo singolo.

CRISTINA SCUCCIA la felicità è una direzione

Fuori da venerdì 17 marzo La felicità è una direzione sarà fuori per Mu’s Anatomy con distribuzione Ada Music Italy.

Il pezzo è stato prodotto da Elvezio Fortunato e Vanni Antonicelli ed è una canzone dalle atmosfere gioiose e concilianti che invita a prendere in mano la propria vita per stare bene.

Foto di copertina articolo di Carlo Battillocchi