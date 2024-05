Cristiano Malgioglio vuole farci scatenare ancora con il nuovo singolo “Fernando”

Reduce dal ruolo di giurato al serale di Amici di Maria De Filippi, il 24 maggio Cristiano Malgioglio torna con un nuovo singolo, “Fernando” (Warner Music Italy), disponibile in radio e sulle piattaforme digitali.

CRISTIANO MALGIOGLIO, “FERNANDO”

Dopo gli straordinari successi avuti con i singoli “Mi sono Innamorato Di Tuo Marito“, “Dolceamaro” e “Danzando Danzando” ed essersi esposto sul titolo della canzone di Mahmood, questo nuovo brano vuole farci scatenare nuovamente durante quest’estate in arrivo e non solo.

“Fernando” musicalmente è caratterizzato da un ritmo latineggiante, forte ed orecchiabile, al quale è impossibile resistere e rimanere fermi. Porta con sé il tipico mood spensierato di una canzone destinata a conquistare ogni festa degna di essere chiamata tale.

Inoltre, come ha raccontato Cristiano Malgioglio, “Fernando” è dedicato a uno dei suoi personaggi più amati, il calciatore Cristiano Ronaldo.

«Sono molto contento perché il pezzo è molto ironico» dichiara Cristiano Malgioglio.

«Penso di dare molta allegria in un momento così particolare che stiamo vivendo. Questo è il brano per fare dimenticare magari le tristezze. Mi piace molto, sta molto dentro di me perché c’è molto ritmo, ironia e naturalmente è un brano che ho voluto cantare per Ronaldo. Spero che lui lo possa sentire e gli possa piacere».