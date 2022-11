Crisi di Stato: testo del nuovo singolo che Fedez ha fatto ascoltare durante la diretta

Fedez fa ascoltare il nuovo singolo.

In una delle sue numerose dirette Instagram, Fedez ha fatto ascoltare ai suoi follower una parte del suo nuovo singolo di prossima uscita, Crisi di Stato.

Già qualche giorno fa aveva fatto “infuriare” il suo staff (mamma compresa) spoilerando novità sui suoi progetti musicali. LEGGI QUI

Si tratta di un “pezzo iper pop”, come lo definisce lo stesso artista.

Credo sia la prima volta che si faccia un pezzo così in Italia.

Ecco il testo della parte di brano che ha fatto ascoltare durante la diretta.

FEDEZ – CRISI DI STATO – TESTO

Ma che stupido

filo unico

Mi capisci mi sa solo tu

Vado in panico quasi subito

Meno male che non fumo più

Le rose che ci siamo dati in aprile

Me le discarichi come le lattine

Mi chiedi come stai cosa ci fai

Devo parlarti sai

Forse ho capito che sei tutto l’amore che non hai

Io sono tutti i casini che non hai

E tu per me sei la crisi di stato

L’amore rubato in un vicolo

Sei una rissa in cortile

Un finale mega malinconico

Lo sai che non siamo come Marcello e la Loren

E non ci sarà un altro film insieme

Togli i proiettili a un soffio dal cuore

Giochiamo al dottore che…