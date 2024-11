Cremonini: in vetta alla classifica Earone da 6 settimane e vendite da record per il tour negli stadi 2025

A una settimana dall’uscita del suo nuovo attesissimo disco “Alaska Baby“, Cesare Cremonini continua sull’onda del suo successo: con il tour negli stadi “Cremonini live25” supera il mezzo milione di biglietti venduti, e da 6 settimane consecutive è al primo posto della classifica Earone con il suo ultimo singolo “Ora che non ho più te“, realizzando il record annuale di permanenza.

Il nuovo disco in arrivo si preannuncia un nuovo viaggio nel mondo di Cremonini, condiviso con grandi musicisti, tra cui spicca il nome dello straordinario pianista Mike Garson nei brani “Ragazze facili“, “Dark Room” e “Acrobati“, il quale ha collaborati con artisti come David Bowie, Nine Inch Nails, Smashing Pumpkins, Stan Getz e Stanley Clarke.

cremonini – alaska baby: la tracklist

DI seguito la tracklist del nuovo disco di Cremonini:

Alaska baby Ora che non ho più te Aurore boreali Ragazze facili Dark room San Luca Un’alba rosa Streaming Limoni Il mio cuore è già tuo Una poesia Acrobati

cremonini live 2025: il calendario

Queste le date del Tour “Cremonini Live25“:

8 giugno – Lignano (data zero)

15 giugno – Milano (sold out)

16 giugno – Milano

19 giugno – Bologna (sold out)

20 giugno – Bologna (sold out)

24 giugno – Napoli (sold out)

28 giugno – Messina (sold out)

3 luglio – Bari

4 luglio – Bari

8 luglio – Padova (sold out)

12 luglio – Torino (sold out)

17 luglio – Roma

18 luglio – Roma

