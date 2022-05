Concerto del Primo Maggio 2022: successo clamoroso, ecco tutti i dati di ascolto e social

Grandi soddisfazioni per la Rai e gli organizzatori del Concerto del Primo Maggio 2022 dopo due anni di stop (in presenza) a causa della pandemia. L’edizione 2022 del grande evento che ogni anno si svolge in occasione della festa dei lavoratori ha registrato numeri importanti, i migliori degli ultimi anni.

Complice un cast notevole che ha incluso la presenza, fra gli altri, di Big del calibro di Marco Mengoni, Carmen Consoli, Rkomi e La Rappresentante di lista, l’edizione 2022 del Concertone è stata davvero da record. Scopriamo dunque insieme tutti i numeri che ha registrato.

Tutti i numeri del Concerto del Primo Maggio 2022

Gli organizzatori (iCompany) hanno confermato che la parte principale della Piazza San Giovanni in Laterano ha raggiunto la capienza massima di circa 60 mila persone già nel pomeriggio. A queste, si sono aggiunte altre decine di migliaia di persone in tutta la cornice circostante fino alla fine del Concertone, per un totale di centinaia di migliaia di persone hanno gremito Piazza San Giovanni in ogni ordine di posti.

Ottimi anche i risultati di share. Sono stati quasi 3 miloni di telespettatori ad aver seguito l’evento, con picchi del 13,8% di Auditel. Uno share importante, di 4 punti più alto rispetto a quello del 2021 e di circa 2 punti in più rispetto al 2019. La prima parte del Concerto Primo Maggio 2022 (dalle 16:29 alle 18:57) ha conquistato 945.000 spettatori con l’8.2% di share, mentre la seconda parte, (in onda dalle 21:16 alle 00:23) ha incollato 1.667.000 spettatori (10.4% d share).alla tv.

Successo anche sui social

I giovanissimi hanno seguito con affetto l’evento di quest’anno. Pensate che il nuovo account TikTok di Primo Maggio Roma ha conquistato oltre 72mila like, con l’utilizzo di #1M2022 pari a +3,8M di visualizzazioni, ottenuto soprattutto grazie al coinvolgimento nello storytelling di creator e influencer.

L’incremento organico delle follower base su Facebook, Instagram e Twitter ha riconfermato l’interesse anche del pubblico già fan del brand: in totale, i contenuti social di #1M2022 hanno raggiunto fra il 29 aprile e il 1 maggio una reach di 5.034.333 con impression pari a 12.967.786.

Grande soddisfazione per Massimo Bonelli, organizzatore e direttore artistico del Primo Maggio Roma, che ha così commentato questi numeri: