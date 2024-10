“Con i miei occhi”: il nuovo disco di Lele Blade racconta il vissuto e il percorso artistico compiuti dal rapper fino ad oggi

Fuori venerdì 25 ottobre, per Warner Music Italy, il nuovo album del rapper Lele Blade intitolato “Con gli stessi occhi“. Il disco sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei formati fisici CD, CD Autografato e Vinile Splatter Rosso Trasparente Autografato.

“‘O disco nuovo è pronto, for ‘o 25 ‘e ottobre”, il rapper aveva chiuso così la sua esibizione sul palco del Red Bull 64 Bars Live a Scampia, annunciando a sorpresa la data di uscita del nuovo album tanto atteso.

Alessandro Arena, in arte Lele Blade, è da sempre appassionato al mondo dell’hip hop ed ha partecipato a diversi collettivi come gli Ufo Rap Team e i 365 Muv, prima dell’attuale gruppo SLF (Solo La Fam), con il quale ha pubblicato il disco “WE THE SQUAD VOL. 1 (Summer Edition)“.

I singoli che anticipano il nuovo progetto da solista del rapper sono “Lose Control“, uscito lo scorso luglio, e “Contigo“, un brano che mixa napoletano e spagnolo e parti melodiche e barre serrate, accompagnate da un sample cantato da Laura Pizzoli.

Il disco “Con gli stessi occhi” racconta il vissuto dell’artista e il suo percorso musicale compiuto fino ad ora, segnato da una continua sperimentazione e contaminazione, che l’ha reso una delle voci più riconoscibili del panorama urban napoletano.

Ogni traccia del disco esprime perfettamente lo stile del rapper, che grazie alla sua grande versatilità passa da banger esplosivi a brani più conscious, da sonorità trap, al drill, a pezzi più R&B, mantenendo sempre la sua identità e natura.

Clicca qui per preordinare “Con i miei occhi“, il nuovo disco di Lele Blade, fuori venerdì 25 ottobre.