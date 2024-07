Con i dati TER del primo semestre RTL 102.5 si conferma la radio più ascoltata d’Italia

7.833.000 ascoltatori, è questo il numero che le tre radio del gruppo di Rtl 102.5 di Lorenzo Suraci sono riuscite mediamente a catalizzare giornalmente nel corso del primo semestre del 2024.

Un dato importante che conferma Rtl 102.5 come radio leader in Italia con 5.674.000 ascoltatori medi al giorno, numeri che salgono di circa 2.200.000 ascoltatori grazie alla radio di stampo rock, Radio Freccia (1.175.000) e Radio Zeta (984.000) network diventato ormai il punto di riferimento della Generazione Z.

I dati sono frutto dell’ultima rilevazione TER, ovvero Tavolo Editori Radiosi che rileva e rivela i dati ascolto delle radio italiane.

Questo il commento del Presidente del gruppo Rtl 102.5, Lorenzo Suraci:

“Questi dati confermano che RTL 102.5 è la radio più ascoltata in Italia, come avviene da molti anni. Siamo soddisfatti per questo dato, ma siamo al tempo stesso proiettati al futuro verso il nuovo sistema Audiradio“.

Ricordiamo che a inizio settembre arriveranno i nuovi appuntamenti con i due grandi eventi dell’estate dall’Arena di Verona. 102.5 Power Hits Estate e il Future Hits Live di Radio Zeta.