Partono le votazioni per il Future Hits Live di Radio Zeta. Scopri come votare per vedere il tuo artista all’Arena di Verona

Dopo lo show di Roma del mese di maggio anche quest’anno raddoppia l’appuntamento con il FUTURE HITS LIVE 2024, il Festival della Generazione Z organizzato da Radio Zeta che prenderà vita il 4 settembre all’Arena di Verona.

Dopo il successo della prima data della 3ª edizione del Future Hits Live 2024 a il Centrale del Foro Italico è ora di prepararsi per l’evento che coinvolgerà artisti di oggi e di domani.

Anche quest’anno Radio Zeta ha deciso di sondare i gusti dei suoi giovani ascoltatori. +

RADIO ZETA FUTURE HITS LIVE, come votare

A partire dall’1 luglio 2024, e fino al 31 luglio, su RTL 102.5 Play, nella sezione “Hits Live 2024”, sarà disponibile una lista di artisti, tra quelli in rotazione su Radio Zeta dal 1° agosto 2023 al 31 luglio 2024, e gli ascoltatori di Radio Zeta potranno esprimere la propria preferenza per gli artisti che vorrebbero vedere sul palco dell’Arena di Verona.

Votare è semplice basta registrarsi a RTL 102.5 Play cliccando qui. Ogni utente potrà esprimere fino a un massimo di cinque preferenze al giorno.

Tra tutte le persone che avranno espresso la propria preferenza verranno sorteggiati due ascoltatori che avranno la possibilità di assistere allo spettacolo e di fare un tour nel backstage scoprendo cosa accade dietro le quinte.

Tra l’altro quest’anno, grazie alla preziosa collaborazione tra Radio Zeta e FIMI, a partire dal 29 giugno, e fino all’appuntamento di Verona, ci sarà un appuntamento con “Destinazione Radio Zeta Future Hits Live 2024”.

Ogni sabato, dalle 12:35 alle 13:00, scopriremo gli artisti italiani esordienti presenti di settimana in settimana nella Top 100 Album di FIMI e sarà Rossella Lo Faro (Responsabile comunicazione FIMI) ad annunciare ogni sabato il più alto in classifica.

Durante la serata del 4 settembre 2024 del Future Hits Live, verrà assegnato il premio “Radio Zeta Future Hits Live 2024 – FIMI”, che sarà consegnato all’artista italiano esordiente con l’album entrato più in alto nella classifica Top of the music by FIMI/GfK nell’anno (agosto 2023 – agosto 2024).

L’hashtag ufficiale del Future Hits Live è: #radiozetaFHL24

