MTV EMA 2021: chiuse le votazioni per i (possibili) nominati al Best Italian Act, ecco chi sono i candidati

Nel pomeriggio MTV Italia ha lanciato un countdown per le nomination degli MTV EMA 2021, che si svolgeranno ufficialmente il prossimo 14 novembre alla Papp László Budapest Sportaréna. Fra le numerose categorie delle candidature c’è stata anche quella per il Best Italian Act, ma come votare? Qui sotto trovate tutte le info.

Mtv Ema Best Italian Act: le nomination

Le nomination per la categoria Best Italian Act non sono state annunciate oggi sui social. Come gli altri annii MTV ha scelto di puntare su dei nomi particolarmente amati fra gli adolescenti. La rete ha fatto votare online ai fan l’ultimo nome che andrà a comporre la rosa dei candidati. Fra i potenziali candidati alla nomination che i fan hanno potuto votare su Instagram troviamo la crème de la crème della musica teen italiana.

Eccoli:

Aka 7even è reduce dal successo del suo primo vero disco solista dopo la partecipazione ad Amici 20. Il cantante si sta anche preparando a pubblicare il suo primo libro autobiografico, 7 Vite.

Il collega di Amici di AKA, Sangiovanni, è senza ombra di dubbio uno degli artisti dell’anno ed è in lizza grazie agli incredibili risultati dei suoi singoli tormentone (come Malibu) e il suo disco d’esordio già certificato platino.

I Coma Cose sono tornati in auge grazie alla hit Fiamme negli occhi con cui hanno partecipato al Festival di Sanremo 2021.

Federico Rossi ha dominato le classifiche estive grazie a Pesche, il suo primo singolo da solista, e Movimento Lento con Annalisa.

E infine c’è Blanco, il dominatore delle classifiche del 2021 grazie ai singoli estratti dal suo primo album Blu Celeste e alle collaborazioni con altri artisti come Mi fai impazzire con Sfera Ebbasta.

Le votazioni si sono chiuse sul sito di MTV (dove quando le nomination verranno annunciate potrete votare il vostro preferito, sperando di fargli o farle vincere il premio) alle ore 18 di martedì 19 ottobre. Scopriremo dunque a breve chi sarà il candidato finale di una categoria di cui ancora non conosciamo la composizione completa.

In Italia, lo spettacolo degli MTV EMA 2021 andrà in onda in diretta a partire dalle ore 20:00 con il pre-show e dalle ore 21:00 con il live show su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704).