“Come sale”, il nuovo singolo della band Fake racconta il conflitto tra desiderio e paura

Fuori da venerdì 22 novembre su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica il nuovo brano dei Fake, “Come sale“, per Astralmusic.

Il brano racconta la bellezza dell’amore che a volte può fare male, proprio come una rosa piena di spine.

“Il conflitto interno tra il desiderio di avvicinarsi e la paura delle conseguenze emotive sono il tema centrale della canzone che lascia il protagonista confuso ed in balia dei propri pensieri.” racconta la band sul singolo.

Luca Ferrara e Mattia Missaglia iniziano la loro carriera con la band Thema, con la quale partecipano ad Amici nel 2017; dopo l’abbandono da parte degli altri membri del gruppo decidono di lanciarsi in questo nuovo progetto, dal nome Fake, insieme al nuovo frontman Fabrizio Bolpagni.

Nel 2020 pubblicano i loro primi singoli “Così“, “Dillo” e “L’infinito parte da zero“, seguiti da “La vita tranne te” e “Mi guardo Lol” nel 2021, e a novembre dello stesso anno partecipano al Christmas contest 2021 e si esibiscono al concerto trasmesso il 24 dicembre Canale 5 con il brano “I miei regali“.

L’anno successivo pubblicano altri 4 singoli: “Solo dentro il ghiaccio“, “Resterei a Digiuno“, “Parti o Resti” e “Da farfalla a falena“, nel 2023 “Amore spazio tempo” e con quest’ultimo brano nel 2024 partecipano al festival di Radio Deejay, Riccione Onstage.