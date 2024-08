Fake, la band milanese approda al Riccione Onstage 2024 con “Amore Spazio Tempo”

I Fake – nota band milanese composta da Fabrizio Bolpagni, Luca Ferrara e Mattia Missaglia – sono stati selezioni per il Riccione Onstage 2024, il festival di Radio Deejay che li vedrà esibirsi martedì 13 agosto in Piazzale Roma, a Riccione, dove presenteranno una cover e l’inedito Amore Spazio Tempo, scritto insieme a Francesco Ciccotti, che racconta di quel momento in cui sentiamo il bisogno di essere travolti da un’emozione che sia fuori dallo spazio e dal tempo.

“Come avere il bisogno di togliersi di dosso quella sensazione di oppressione che assomiglia molto a ritrovarsi ad agosto con un maglione di lana due taglie più piccolo”.

Il brano è stato mixato e masterizzato presso il Waves Music Studio di Genova da Luca Cherchi, che ne ha curato anche gli arrangiamenti insieme a Francesco Torre.

i Fake a Riccione Onstage 2024 con “Amore Spazio Tempo”

Uscito il 21 luglio 2023, Amore Spazio Tempo è senza alcun dubbio il brano più ascoltato della band su Spotify, con quasi 300 mila stream. Seguono: Parti o Resti con oltre 230 mila stream, Da Farfalla a Falena con poco più di 228 mila stream e L’inferno Dentro al Paradiso, che ha quasi raggiunto i 228 mila stream.