Coco annuncia il suo ritorno sulla scena con “Mai più forse”, un disco in cui si dimostra ancora più maturo a livello artistico

Dopo lo spoiler inaspettato di un brano inedito, CoCo annuncia finalmente il suo ritorno con il nuovo album “Mai più forse“, fuori da venerdì 8 novembre per Warner Music Italy, su tutte le piattaforme digitali e nei negozi fisici nei formati Vinile Trasparente Celeste Autografato, CD autografato, Vinile Nero Purri e CD.

Il rapper napoletano raggiunge con questo nuovo progetto una maturità a livello artistico ancora superiore, ripercorrendo, con barre personali e profonde, la sua strada e le sfide che ha affrontato senza mai arrendersi.

Da quando ha deciso di cambiare nome d’arte in CoCo, nel 2016, ha pubblicato quattro dischi in studio, “La vita giusta per me“, “Acquario“, “Floridiana” e “Bromance“, l’ultimo progetto uscito nel 2022 in collaborazione con Mecna.

Anche in “Mai più forse“, CoCo mette al centro la volontà di promuovere messaggi positivi per la sua generazione e non solo, attraverso il tema a lui molto caro del cercare la forza in sé stessi e negli altri per superare le avversità, inseguendo i propri sogni.

L’artista riesce con la sua personalità a unire testi nati da riflessioni personali a temi universali, confermandosi come una delle voci più carismatiche della scena rap italiana.

Clicca qui per preordinare “Mai più forse“, il nuovo disco di CoCo, fuori venerdì 8 novembre.