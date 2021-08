Classifica Canzoni Estate 2021: la Top 50 dei brani italiani con più ascolti su Spotify

Classifica canzoni estate 2021. Torniamo ad aggiornare, a distanza di quasi tre settimane, la classifica dei brani dell’estate più ascoltati su Spotify.

L’ultima volta ce ne eravamo occupati il 31 luglio (qui il precedente articolo) ma da allora tante cose sono cambiate. Sono usciti nuovi brani, altri già usciti hanno preso il volo e persino il podio è cambiato.

Partiamo subito con la Top 50 dove troverete: la posizione in questa classifica, titolo e artista, numero totali di stream su Spotify e le posizioni perse o guadagnate rispetto alla classifica che abbiamo pubblicato qualche settimana fa.

CLASSIFICA Canzoni estate 2021

50. Straniero Bianca Atzei ft. Seryo

38.164 (-6)

49. Sangria Anna Tatangelo ft. Beba

110.829 (-6)

48. Ti amo mà Tecla feat. Alfa

111.967 (NEW)

47. Savana Giulia Penna

292.228 (NEW)

46. Farfalle Colorate Giordana Angi

333.832 (NEW)

45. Vita La rappresentante di lista

418.428 (-3)

44. Sigaretta (Post caffè) Valerio Mazzei

402.302 (NEW)

43. Passione pentimento Daniel Cosmic

520.965 (-4)

42. La vacinada Checco Zalone

525.433 (-2)

41. Un’estate normale Nek

615.516 (=)



40. Focu Meu – Raffaele

690.660 (NEW)

39. Siamo di un’altro pianeta Random

857.043 (-2)

38. Brava gente Virginio

950.260 (-5)

37. Toy Boy Colapesce Dimartino ft. Ornella Vanoni

1.104.498 (-2)

36. Garçon Biondo

1.131.126 (=)

35. Solero Lorenzo Fragola ft. The Kolors

1.461.680 (-1)

34. Fino all’alba Aiello

1.489.089 (-2)

33. L’allegria Gianni Morandi

1.584.892 (-2)

32. Que tal Boro Boro ft. Cara

1.680.245 (-2)

31. L’estate più calda Pierpaolo ft. Giorgina

1.726.247 (-2)

30. Señorita Clementino ft. Nina Zilli

2.299.453 (-3)

29. La mia felicita Rovazzi ft. Eros Ramazzotti

2.555.192 (-3)

28. Falene Michele Bravi ft. Sophie & the giants

2.604.672 (=)

27. Drippin’ in Milano Anna

2.850.318 (+11)

26. Che sogno incredibile Emma ft. Loredana Bertè

3.447.395 (-3)

25. Cinema Samuel ft. Francesca Michielin

4.093.591 (-3)

24. Meglio di Sera Emma Muscat ft. Astol, Alvaro De Luna

4.615.748 (=)

23. Non è mai troppo tardi Federico Rossi

4.684.546 (+2)

22. La prima estate Deddy

6.624.824 (-2)

21. Boca Gaia ft. Sean Paul

7.041.631 (-2)



20. Cabriolet Panorama The Kolors

7.693.122 (-2)

19. Ma stasera Marco Mengoni

9.470.127 (+2)

18. Open bar Il Pagante

10.246.771 (-1)

17. L’Ultima notte Ariete

12.421.142 (NEW)

16. Melodia proibita Irama

13.945.691 (-1)

15. Tuttecose Gazzelle ft. Mara Sattei

13.158.215 (-1)

14. Shimmy shimmy Takagi & Ketra ft. Giusy Ferreri

14.324.304 (-1)

13. Un’altro ballo Fred De Palma ft. Anitta

15.284.666 (+3)

12. In un’ora Shade

15.669.632 (-1)

11. Movimento lento Annalisa ft. Federico Rossi

17.336.071 (+1)

