Chiello: inizia l’Oceano Paradiso Tour 2022. Date e biglietti

Nei singoli certificazioni per Ultimo, Tedua, Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Sangiovanni e.

Il popolo della rete non ci ha messo molto a indovinare a chi si riferisse il post del Producer e lo ha inondato di messaggi.

Il nuovo disco della cantautrice uscirà nel 2022 anno in cui tornerà anche ad esibirsi dal vivo per i suoi fan e lancerà un Docu-film.

A guidare con il maggior numero di artisti è Universal Music e, in particolare, la Island Records guidata da Jacopo Pesce.

Morandi torna in gara a 50 anni dalla sua prima partecipazione e a 22 anni dall'ultima.

"Ho scritta una canzone che ho tenuto in un cassetto per anni, il suo destino era di aspettare Sanremo...".

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.