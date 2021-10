Fuori il primo disco da solista di Chiello. Spotify sceglie per il lancio il brano “Mare calmo” (TESTO e AUDIO)

Chiello Mare calmo testo del brano scelto come traccia di lancio su Spotify del primo disco da solista dell’ex FSK Satellite.

Dopo una presentazione speciale fatta sul palco del Mi Ami Ancora Festival lo scorso 17 settembre e il lancio del singolo Quanto ti vorrei (che in meno di un mese ha totalizzato oltre 2.600.000 stream sul solo Spotify) è fuori da venerdì 15 ottobre in digitale, vinile, CD standard (e versioni LP e CD autografato), il primo album solista di Chiello, Oceano Paradiso.

Al suo fianco nell’album di debutto, alcuni dei produttori tra più innovativi: da Greg Willen (torinese classe 1997, già Producer di fiducia per FSK Satellite) a Colombre, fino ad arrivare a Shablo in collaborazione con Luca Faraone e Mace. Ecco tracklist e produttori:

MARE CALDO (prod. Colombre) QUANTO TI VORREI (prod. Shablo, Luca Faraone) NON LASCIARMI CADERE (prod. Colombre) ABISSO DI XANAX (prod. Greg Willen) DAMERINO feat. TAXI B (prod. Drillionaire) POI SI ROMPERANNO (prod. Colombre, Greg Willen) SUL FONDO DELLO SCRIGNO (prod. Colombre, Greg Willen) PIETRA DI LUNA (prod. Colombre, Greg Willen) CREMA DI BUCCIA (prod. Greg Willen) ACQUA SALATA (prod. Greg Willen) GOLFO PARADISO (prod. MACE)











Per il lancio del disco sulle piattaforme digitali Spotify ha scelto il brano Mare caldo che è stato inserito, tra l’altro, nella New Music Friday Italia. Qui a seguire testo e audio.

Chiello Mare calmo testo e audio

Va bene, questa volta ti parlo di me

Potrei venire in moto fino a dove sei

L’ho fatto spesso, mi piace rischiare

Forse ho dimenticato come si fa un castello con la sabbia

E lascio troppi castelli per aria

Ne ho, ne ho bisogno anch’io, ne ho bisogno

E se vivessimo una sola vita?

Stanotte è solo un’altra notte, amore

E tu puoi tuffarti tra le onde

Vuoi guardarmi da vicino?

Ma tu non mi hai mai capito

Ti leggerò i miei ricordi se non hai mai visto l’Egitto

È come se non respirassi più

E se vivessimo una sola vita?

Stanotte è solo un’altra notte, amore

E tu puoi tuffarti tra le onde

Vuoi guardarmi da vicino?

Che mare caldo, non guardarmi dentro

Sappi che c’è stata un’altra donna già

Che non a caso poi è scappata via

Che mare caldo, ho un presentimento

Ne ho, ne ho bisogno anch’io, ne ho bisogno

Ne ho, ne ho bisogno anch’io, ne ho bisogno

E se vivessimo una sola vita?

E se vivessimo una sola vita?

(Ne ho bisogno anch’io, ne ho bisogno)

E se vivessimo una sola vita?

(Ne ho bisogno anch’io, ne ho bisogno)

E se vivessimo una sola vita?

(Ne ho bisogno anch’io, ne ho bisogno)