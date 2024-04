Charles Onyeabor presenta il nuovo singolo “Black or White” feat Luna

Già disponibile in rotazione radiofonica e in tutte le principali piattaforme di streaming e download, “Black or White“ feat Luna è il nuovo singolo di Charles Onyeabor, che torna a parlare di uguaglianza razziale.

“Similmente alla frase d’apertura della canzone, ‘We are the same’ implica che il colore della pelle è irrilevante: siamo simili e uguali. Di fatto, il colore del nostro sangue è lo stesso, indipendentemente da quello della nostra pelle. ‘

Black or White’ si riferisce a qualcosa di più del semplice colore della pelle. Si riferisce infatti alle diverse razze e culture, che dobbiamo accettare e rispettare”.

Prodotto da Abolaji Collins, “Black or White” è stato preceduto, lo scorso novembre, dall’album “Like Father Like Son“: un disco composto da ben 18 canzoni, alle quali si aggiungono 2 bonus tracks.

Charles Onyeabor, “Black or White”

Charles Onyeabor conta attualmente poco più di 4 mila ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il brano più apprezzato è senza alcun dubbio “Do It Your Way” con oltre 63 mila 500 stream. Seguono “Sawa” con quasi 41 mila 500 stream, “Grateful” con 26.772 stream e “Ije Nwoke” con 25 mila 500 stream, “Nwa” con poco più di 24 mila 600 stream e “Anyi no o na-eme” con quasi 24 mila 400 stream.