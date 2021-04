Ceri: la necessità di stare da soli, ma anche di condividere nell’Ep “Insieme”

E’ uscito sulle piattaforme digitali per Undamento il nuovo Ep di Ceri Insieme. 7 tracce nelle quali trovano spazio collaborazioni con Coez, Franco126, Crookers, Ginevra, Colombre e See Maw.

Il progetto è stato anticipato dai brani HappySad ft. Franco126 e Buio sereno ft. See Maw.

Dopo il precedente Ep Solo, Ceri, produttore tra i più iconici, innovativi e influenti del momento presenta un nuovo capitolo del suo progetto solista, il capitolo dell’Insieme.

“Come in una valle che scorre in mezzo a due opposti versanti, la musica nasce nell’incontro di una complessa alternanza tra salite e discese che, danzando tra loro, solcano l’aria e arrivano alle nostre orecchie; al nostro cuore. È proprio tra le vette, i crinali e gli avvallamenti di queste linee che cerco l’equilibrio. È proprio questo il luogo dove scopro che ogni cosa vive nel suo opposto generando contrasto e armonia.”

Questa la tracklist del progetto.

01 Facile – Music: Ceri / Lyrics: Coez

02 HappySad – Music: Ceri, Ron Cellammare / Lyrics: Franco126, Ceri 03 Buio Sereno – Music: Ceri, Crookers / Lyrics: Ceri, See Maw 04 Da distante – Music: Ceri / Lyrics: Colombre

05 Solo una volta – Music: Ceri / Lyrics: Ceri

06 Non lo farei – Music: Ceri / Lyrics: Ginevra

07 Insieme – Music: Ceri / Lyrics: Ceri

“’Insieme’ è il mio secondo EP ed è la naturale conseguenza di ‘Solo’, il primo. In questi due dischi ho voluto parlare della necessità di imparare a stare da soli e di come saper fare le cose insieme gli altri. Penso che questi due stati siano necessariamente connessi e si completino a vicenda.”

Queste le parole del producer che prosegue.

“Nel secondo capitolo del mio viaggio ho scelto di lavorare con tante persone diverse, volevo guardare la mia musica attraverso i loro occhi e le loro sensibilità. C’era chi conoscevo già da tempo, come Coez, Franco e Phra Crookers, chi conoscevo da poco come See Maw e chi ho incontrato per la prima volta, come Ginevra e Colombre.

A loro ho chiesto di parlare di quanto possa essere difficile ma allo stesso tempo necessario lo stare insieme. Ho cercato di farlo unendo la bellezza della melodia italiana e l’energia ritmica della musica da club. In un mondo che sembra allontanarci l’uno dall’altro, in un momento in cui molte persone tendono a chiudersi nelle personali convinzioni diventando gelose delle proprie idee, ho visto quanta energia e quali risultati si riescono ad ottenere mettendo da parte l’ego e unendo le forze. Per questo motivo ho sentito l’esigenza di parlare di tutto ciò e di farlo in compagnia. Perché forse, in fondo, solo insieme potremo essere…”