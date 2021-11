Nel nuovo singolo di Celeste Gaia le tante sfumature di una donna... ecco "Dedicato A"

Continua la seconda vita artistica di Celeste Gaia che ha lanciato negli scorsi giorni su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo, Dedicato A.

La cantautrice milanese classe che ha iniziato il suo percorso musicale studiando per sette anni al Conservatorio, nel Coro delle Voci Bianche del

Teatro Alla Scala, per poi arrivare sul palco del Festival di Sanremo con la hit Carlo, quest’estate ha lanciato il singolo No che è risultato molto apprezzato dai nostri lettori che l’hanno eletto brano dell’estate nella categoria emergenti del nostro Torneo estivo.

Celeste Gaia Dedicato A

Il nuovo singolo di Celeste Gaia parla di situazioni scomode, pregiudizi ed apparenza. Nelle strofe si delineano diversi ritratti di figure femminili, che poi a guardare bene non sono così lontane.

Potrebbero essere lati e sfaccettature di una stessa donna, che nell’arco della vita si trova ad essere molteplice e mutevole, com’è normale che sia.

Lo fa con un tema suonato da un flicorno, coda di un ritornello che invita a lasciar perdere tutte quelle cose che hanno poca importanza. La strada “per emergere dal fango” è ancora lunga, ma con una melodia che scandisce il tempo, sembra meno difficile da percorrere.

Dedicato A è prodotta e mixata da Samuele Cangi, masterizzata da Giovanni Versari ed è distribuita da Ada Music Italy. Ecco come ne parla la cantautrice:

Siamo contemporaneamente milioni di cose. A volte capita di essere la prof che giudica.

Poi la donna che si lamenta perchè “this is a man’s world”.

Un altro giorno ci danno delle ragazzine.

Va tutto bene. Capita. Io non ne so niente, ma credo che la “liberazione” – se esiste – è nello stare bene con quello che siamo quel giorno e saperci “ballare su”.

Questo è solo quello che penso io. E questa è solo una canzone.

Il brano è accompagnato da un video, curato dalla regia al montaggio dalla stessa cantautrice. 4 le protagoniste: Carola J. De Lucia, Caterina Marinaro, Marina Scippa ed Elisabetta Torlasco.