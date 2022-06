In attesa del suo singolo per l’estate, fuori “Siamo in America” collaborazione di Giusy Ferreri con i Casablanca

Non c’è estate senza Baby K (e presto arriverà) come non c’è estate senza Giusy Ferreri che, nell’attesa, esce come ospite di un brano della band Casablanca, Siamo in America.

Dopo sei anni di hit per l’estate, da quel 2015 in cui, proprio con Baby K dominò l’estate italiana, e non solo, con Roma-Bangkok (brano certificato con il disco di diamante), Giusy ha deciso di staccare momentaneamente da questo mood come ci ha confessato in questa intervista e di rilasciare come singolo un brano del suo ultimo album, Cortometraggi (pare che la scelta sia caduta su Causa effetto).

Nell’attesa è fuori un’inedita collaborazione della Ferreri con i Casablanca.

La band guidata dai due ex componenti dei Deasonika, Max Zanotti (voce chitarra) e Stefano Facchi (batteria), coadiuvati da Antonio Mesisca (basso) e Rosario Lo Monaco (chitarra), è tornata con un nuovo album intitolato Il lato oscuro per Vrec/Audioglobe, un disco che che riporta l’attenzione sul rock più abrasivo e urticante ma con l’eleganza dei testi di Zanotti, taglienti ed universali allo stesso tempo.

L’intero album, è stato prodotto da Max Zanotti e mixato da Alberto Bonardi presso lo Spire Studio (Ronago).

Come altri recenti progetti dell’etichetta il disco dei Casablanca non sarà disponibile nella sua interezza sui portali digitali. Saranno scelti 4 singoli mentre l’intero album sarà ascoltabile esclusivamente acquistando un supporto fisico (CD / LP / MC). Una scelta forte per valorizzare progetti di qualità e spessore che meritano una dignità di ascolto.

Casablanca: siamo in America feat. Giusy Ferreri

Siamo in America è il quarto singolo estratto dal progetto, e vede dialogare la voce di Max Zanotti con quella, inconfondibile, di Giusy Ferreri, che qui metta in mostra ancora una volta le sue sfumature rock.

Il brano arriva dopo Il cane cieco, Nella sete feat. Alteria e la ballad Statue di sale ,

Siamo in America viene così descritto dalla band:

In una civiltà americanizzata e controllata in ogni ambito della nostra vita, siamo armati di poche certezze e si aspetta silenziosi che qualcosa accada dall’alto. Siamo tutti amici e follower, una collettività di individui: siamo un esercito del surf ma siamo tutti un po’ invisibili.

Il 4 luglio, giornata simbolo per l’America, verrà pubblicato il videoclip ufficiale che vedrà entrambi gli artisti diretti dal regista e fotografo pluripremiato Andrea “Jako” Giacomini aka VONJAKO di base a Los Angeles.