Carlo Amleto: il singolo “Trittaralla” è uno scioglilingua liberatorio

Carlo Amleto lancia il singolo Trittaralla, disponibile negli store digitali dal 25 ottobre 2024. Il brano è accompagnato da un videoclip ufficiale.

Carlo Amleto è un comico, musicista ed attore. Nel 2022 si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie alle partecipazioni a Zelig su Canale 5, e a Bar Stella su Rai 2 con il format Tg0. A maggio 2023 ha pubblicato il suo primo album Facciamo che io ero, in cui convivono tutte le sue anime artistiche. Nel 2024, ha partecipato a numerosi programmi televisivi come Lol Talent, Splendida Cornice, Comedy Match, Stasera tutto è possibile. Le sue performance sono caratterizzate dall’unione di comicità e musica, con l’obiettivo di far vivere la quotidianità con spensieratezza.

Questo spirito si ritrova anche nel brano Trittaralla, il cui titolo è uno scioglilingua per ballare senza pensare a nulla. Il nome della canzone è un vocabolo inventato, che non ha alcun significato reale e concreto. Rappresenta l’assurdo e l’irrazionale, lontano da ogni logica. Si tratta di un puro suono, creato per sciogliere ogni tensione ed eliminare ogni blocco.

Il brano, prodotto da Tommaso Colliva, è accompagnato da un videoclip ufficiale, che interpreta e traduce in immagini lo spirito di Trittaralla. La regia della clip è del giovane regista Matteo Maggi; la produzione è curata da VIVI di Verdiana Vitti; infine, la coreografia è di Matteo Capizzi della Danzart Academy.

Carlo Amleto – Trittaralla – Video

Trittaralla è il brano che chiude lo spettacolo di Carlo Amleto, dal titolo Scherzo N°1 Opera Prima e partito il 12 ottobre 2024 da Torino. L’artista toccherà la maggior parte delle città italiane.Ecco le prossime date in programma:

7/11/24 FIRENZE @ TEATRO PUCCINI

8/11/24 BARI @ TEATRO FORMA – SOLD OUT

9/11/24 BARI @ TEATRO FORMA – SOLD OUT

10/11/24 NAPOLI @ TEATRO BOLIVAR – SOLD OUT

28/11/24 CAGLIARI @ TEATRO MASSIMO

12/12/24 PESCARA @ TEATRO MASSIMO

13/12/24 ANCONA @ TEATRO SPERIMENTALE

18/12/24 ROMA @ A.D.P.M PARCO DELLA MUSICA

20/12/24 TRENTO @ TEATRO CUMINETTI

11/01/25 PERUGIA @ AUDITORIUM SAN FRANCESCO AL PRATO

17/01/25 COSENZA @ CINEMA TEATRO SAN NICOLA

18/01/25 LECCE @ TEATRO PAISIELLO

23/01/25 GENOVA @ TEATRO VERDI

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI