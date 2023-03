Carl Brave torna in veste malinconica per raccontare la fine di un amore in “Remember”

Carl Brave Remember significato del testo del nuovo singolo del cantautore romano.

Dopo Coraggio, album del 2020, e Sottocassa, progetto lanciato nel 2021, Carl Brave è ormai pronto a tornare con un nuovo disco. Un progetto che segue la pubblicazione di quattro brani usciti nel corso del 2022: La Svolta, Insulti, Cristo di Rio e Hula-Hoop con Noemi, coppia già collaudata con la precedente super hit, Makumba.

Ora è temp di nuova musica con Remember.

Carl Brave Remeber significato del brano

Remember sarà fuori per s.p.q.r Music/Columbia Records/Sony Music Italy da venerdì 24 marzo 2023.

Al momento non conosciamo ancora l’argomento di cui parla il nuovo singolo del cantautore romano anche se, leggendo la presentazione del comunicato stampa, ovvero “Un pezzo che ci prenderà per mano con il suo sound malinconico e in punta di piedi ci porterà alle porte di un nuovo viaggio ancora tutto da scrivere“, e con un titolo come Remember, ovvero tradotto dall’inglese Ricorda, dobbiamo probabilmente aspettarci una ballad intrisa di nostalgia e intimità che racconterà la fine di un amore attraverso una serie di immagini semplici ma universali.

Il pezzo è già disponibile in pre-save e pre-add qui ed è scritto e prodotto interamente dall’artista.

Carl Brave Remember testo e audio

In arrivo il 24 marzo

Foto di Niccolò Berretta