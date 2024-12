Carboidrati, nel nuovo singolo “Bombe su Bombe” la tragicità e l’orrore della guerra

Già disponibile in tutti i digital store, Bombe Su Bombe è il nuovo singolo del cantautore calabrese Carboidrati, prodotto da Vezio Bacci ed Enzo Longobardi per Azzurra Music (distribuzione ADA/Warner).

Il brano è un susseguirsi di immagini drammatiche, raccontate in un flusso musicale con lo scopo di amplificare la consapevolezza del terrore in cui continua a versare buona parte del mondo.

Ed ecco che il ritornello diventa quasi un mantra che divide strofe tanto evocative quanto dirette, che si pongono in netto contrasto rispetto all’atmosfera musicale. Di fatto, la canzone segue una melodia semplice, insistente, che s’installa su un’armonia essenziale.

“Il brano è un ulteriore tentativo di stimolare la consapevolezza sulla tragicità e l’orrore dei luoghi di guerra in cui ‘ti svegli e boom, esplodi’. Tutto questo è inaccettabile. In realtà, lo è sempre stato, ma oggi lo è ancora di più, soprattutto se pensiamo a quello che la storia ci ha raccontato e a quello che avremmo dovuto imparare“, ha spiegato Pasquale Sculco (alias Carboidrati, ndr) a proposito di Bombe Su Bombe.

Poi, ha aggiunto: “Suonare l’orrore in modo scanzonato è stato inizialmente spontaneo e, solo in un secondo momento, ho avuto modo di comprendere che quella leggerezza voleva essere metaforicamente un messaggio di speranza, un modo per esorcizzare la paura ed alleviare il dolore. L’arte, in fondo, come d’altronde diceva qualcuno, difficilmente cambia le cose, ma dona al presente la possibilità che le cose un giorno possano cambiare”.