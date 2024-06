“Fino all’alba” è il titolo del nuovo singolo di Capo Plaza. Producono Takagi & Ketra

Capo Plaza Fino all’alba testo e significato del nuovo singolo della star da 64 dischi di platino e 37 dischi d’oro.

A distanza di meno due mesi dall’uscita di Ferite, ultimo album di inediti di Capo Plaza certificato con il disco d’oro nonché l’album che nel 2024 ha debuttato nel giorno di uscita con il maggior numero di stream su Spotify, arriva un nuovo brano ad impreziosirne la tracklist… Fino all’alba.

L’annuncio di questa nuova uscita prevista per venerdì 21 giugno è arrivato a poche ore dalla release del pezzo.

Ricordiamo che Capo Plaza ha annunciato i suoi live al Forum di Assago, previsto l’1 febbraio 2025 e a Roma al Palazzo dello Sport il 4 febbraio 2025.

Capo Plaza fino all’alba significato del brano

Per la prima volta il rapper collabora con Takagi & Ketra, il duo di Producer duttile che, tra le tante produzioni musicali vantano anche “Panico” con Lazza.

Dopo che nell’album “Ferite” Capo Plaza ha mostrato per la prima volta le sue ferite più profonde collaborando con diversi artisti tra cui Annalisa, Mahmood e Anna, per l’estate arriva una possibile hit che viene descritta come na miscela esplosiva di ritmi afro beat e barre taglienti che catturano l’attenzione fin dalla prima nota.

CAPO PLAZA FINO ALL’ALBA testo

In arrivo