Arriva l’annuncio ufficiale: Capitol Records Italy è la nuova etichetta di Universal Music

Noi di All Music Italia ve lo avevamo anticipato qualche settimana fa in questo articolo ed ora arriva la notizia ufficiale. Arriva in Italia uno storico marchio, ex EMI e quindi di conseguenza passato poi a Universal Music… L’etichetta discografica di Los Angeles, la Capitol Records, apre una nuova sede operativa in Italia.

Come già svelato Capitol Records Italy vedrà al lavoro anche quello che fino ad oggi è stato il team di Polydor Italy, etichetta Universal Music Italy guidata da Daniele Menci.

Polydor, attualmente al numero uno nella top 50 singoli di Spotify con BABY GODDAMN di Tananai, cambia quindi nome e, a partire dal 31 marzo, diventa Capitol Records Italy.

Il team sarà al fianco di artisti, manager e produttori per aiutarli a esprimere al meglio il proprio talento e la propria visione artistica. Gli artisti già parte del roster di Polydor continueranno a lavorare con la nuova etichetta per amplificare e sviluppare le proprie carriere. Capitol Records Italy avrà come obiettivo strategico quello di firmare gli artisti più promettenti per il mercato italiano e internazionale, collaborando a stretto contatto coi colleghi di Los Angeles.

Capitol Records Italy: le dichiarazioni

Michelle Jubelirer, Chair and CEO, Capitol Music Group

“Siamo entusiasti di portare il marchio Capitol Records ufficialmente in Italia. Con executives di talento come Alessandro Massara e Daniele Menci alla guida della compagnia, sono sicura che l’Italia diventerà un asset ancora più importante nella strategia globale di Capitol Music Group.”

Alessandro Massara, President & CEO, UMI

“Polydor è una delle etichette più in crescita in questo momento, forte di un team consolidato e di una nuova leadership che ha portato ulteriore creatività ed energia. Questi fattori, uniti ai numeri indiscutibili di questi ultimi mesi, hanno convinto sia Los Angeles che me che questa era la giusta struttura per Capitol Records Italy.”

Daniele Menci, Capitol Records Director, UMI

“In questi pochi mesi alla guida di Polydor ho trovato grandi artisti, un team strepitoso e un’azienda (Universal Music Italia) in grado di rendere possibile qualsiasi obiettivo. Costruire un ponte tra Milano e Hollywood e portare in Italia l’etichetta più iconica dell’industria musicale è, credo, la sfida più eccitante della mia carriera nell’industria musicale. Rappresentare Capitol Records ci spinge con grande forza verso il futuro.”