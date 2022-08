Le canzoni dell'estate 2022... gli ascolti su Spotify: Fedez, Tananai e Mara Sattei incalzati da Pinguini Tattici Nucleari, Sangiovanni e Blanco... ma attenti a thasup!

Canzoni estate 2022… sono tantissime quelle italiane uscite negli ultimi mesi, praticamente da maggio in poi (con qualche eccezione durata ed esplosa nel tempo, vedi alla voce Rhove). Ma quali sono quelle che stanno ottenendo un maggior riscontro su Spotify, la piattaforma di streaming più utilizzata al momento in Italia per quel che concerne la musica? Andiamo a scoprirlo insieme.

Tantissime canzoni dicevamo e per tutti i gusti. C’è il Reggaeton, anche se in maniera meno massiccia rispetto agli anni passati, il pop, la trap, i suoni anni ’60 come ne La Dolce vita, e le voci direttamente campionate dagli anni ’60, come quella di Edoardo Vianello per Finimondo di Miss Keta.

E anche tantissimi cosiddetti emergenti, da noi ribattezzati Generazione Boh, con ottimi brani. Da Mille a Federico Baroni, da Santoianni a Novelo passando da Destro. Ma questi, come sempre, fanno decisamente fatica a trovare spazio nelle radio e sulle playlist di Spotify. Nel caso potete scoprirli nella nostra playlist apposita, qui sotto.

Ma torniamo alle hit, agli hitmaker o, semplicemente, alle canzoni dell'estate 2022. Dicevamo quali stanno andando meglio.