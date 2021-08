Ecco le canzoni preferite dell’estate 2021 dalla redazione di All Music Italia

Canzoni estate 2021… sono tantissime, come mai prima forse, e per questo ci abbiamo fatto anche una playlist Spotify che trovate qui a seguire (mettete un cuoricino per seguirla).

Ve le stiamo anche facendo votare con un Torneo che riprenderà a fine settimana (vedi qui) ma oggi, nel pieno dell’estate, è il momento di svelarvi quali sono le 7 canzoni che in redazione, ognuno di noi (quasi tutti), stiamo ascoltando.

Partiamo subito con le canzoni estate 2021 della redazione di All Music Italia. I brani sono elencati in ordine casuale e non di “classifica”.

ALESSANDRO GENOVESE (Redattore)

Makumba – Noemi & Carl Brave

Ma stasera – Marco Mengoni

Movimento lento – Annalisa e Federico Rossi

Savana – Giulia Penna

Melodia proibita – Irama

Vita – La rappresentante di lista

Cabriolet panorama – The Kolors

FABIO FIUME (Critico musicale)

Ma stasera – Marco Mengoni

Movimento lento – Annalisa e Federico Rossi

Partire da te – Rkomi

N’ata notte – Marsica

Magari vivi – Romina Falconi

Exit – Santoianni

Solero – Lorenzo Fragola & The Kolors

FABIO GATTONE (Redattore)

Che sogno incredibile – Emma & Loredana Bertè

Ma stasera – Marco Mengoni

Mille – Fedez, Achille Lauro & Orietta Berti

Pistolero – Elettra Lamborghini

Falene – Michele Bravi & Sophie and the Giants

C6 – Neno

La prima estate – Deddy

Clicca su continua per le canzoni estate 2021 più ascoltate dagli altri membri di All Music Italia, direttore compreso.