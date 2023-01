Lazza guida la classifica dei cantanti italiani con più copie vendute e certificate nel 2022

Cantanti con più copie vendute e certificate nel 2022.

Negli scorsi giorni abbiamo pubblicato la classifica FIMI degli album, singoli e vinili più venduti del 2022, e quella EarOne con i brani più passati in radio. In esclusiva inoltre All Music Italia vi ha svelato gli autori più certificati dell’anno appena concluso ed ora è la volta fare lo stesso svelandovi chi sono gli artisti con più copie certificate nel 2022.

La classifica è ottenuta considerando le copie certificate dalla FIMI per la vendita/streaming di album, singoli e brani in collaborazione con altri artisti. Quest’ultimi sia nelle vesti di artista principale che di ospite.

Partiamo quindi dalla 15esima posizione dove troviamo a pari merito Takagi, Dargen D’Amico e Villabanks, tutti con oltre 400.000 copie certificate. 14esimo posti per altri tre artisti, in questo caso con 450.000 copie certificate. Si tratta di Coez, Salmo e Sick Luke.

Al 13esimo posto un cantante lanciato da Amici di Maria De Filippi… Sangiovanni. Per lui oltre 550.000 copie certificate nel 2022.

Piuttosto affollato il 12esimo posto. Oltre 600.000 copie nel 2022 per Paky, Ketra, Guè e Mahmood.

Solo soletto occupa la posizione numero #11 Fedez con oltre 650.000 copie certificate. Andiamo ora a scoprire la Top 10. Per il momento nessuna donna, cambierà qualcosa avvicinandosi alla vetta? Cliccate in basso su continua per scoprirlo.