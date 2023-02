A tre anni dall’ultimo tour nei club tornano live i Calibro 35

Calibro 35 tour 2023.

Un ritorno ai club attesissimo quello Calibro 35, atteso in primis da loro che non si esibiscono in questa dimensione dal 2020, anno in cui il loro tour europeo si interruppe a causa della pandemia.

Tre anni in cui i Calibro hanno tirato le fila pubblicando lo spin off dell’ultimo album, Post Momentum, alla colonna sonora della serie tv Blanca, fino al progetto in due parti, Scacco al Maestro.

Con questo tour i Calibro 35 tornano alle origini, coi loro strumenti vintage, come non li si vedeva da un po’ di tempo, per suonare un repertorio lungo ormai quindici anni ma anche nuovi brani inediti.

Andiamo a scoprire insieme le date di questo tour che partirà il 12 aprile da Milano.

12 aprile da Milano (Circolo Magnolia)

13 aprile a Bologna (Locomotiv Club)

14 aprile a Perugia (Urban Club)

15 aprile a Roma (Largo Venue)

19 aprile da Bolzano (Teatro Cristallo)

20 aprile da Roncade (New Age)

21 aprile da Brescia (Latteria Molloy)