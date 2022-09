Calibro 35: in arrivo il secondo volume di “Scacco al Maestro” dedicato a Ennio Morricone

Dopo il primo volume pubblicato a giugno 2022, esce il secondo capitolo di Scacco al Maestro, progetto discografico dei Calibro 35 dedicato a Ennio Morricone. L’opera è disponibile dal 14 ottobre 2022 in formato LP, CD, digitale standard e HD e Dolby Atmos, ma è già in preorder. L’uscita di Scacco al Maestro Vol. 2 è anticipata dal singolo The Ballad Of Sacco and Vanzetti, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 16 settembre 2022.

Il percorso dei Calibro 35 nell’universo del Maestro Morricone prosegue con un secondo volume ricco di importanti collaborazioni. La prima parte di Scacco al Maestro aveva visto la collaborazione di Diodato e Matt Bellamy. Scacco al Maestro Vol. 2 (Woodworm/Virgin Records Label and Artist Services) contiene i feat di Joan as Police Woman, in The Ballad Of Sacco And Vanzetti; e di Alessandro Cortini (synth in La tarantola dal ventre nero). Roy Paci suona la tromba in Per un pugno di dollari e Per qualche dollaro in più. Ed ancora, c’è Elisa in Ancora qui (originariamente composta da Morricone e interpretata da Elisa stessa per Django Unchained di Quentin Tarantino nel 2012).

Ecco la tracklist completa di Scacco al Maestro Vol. 2:

1. The Ballad Of Sacco And Vanzetti feat. Joan As Police Woman

2. Passaggi nel tempo

3. Per un pugno di dollari feat. Roy Paci

4. La tarantola dal ventre nero feat. Alessandro Cortini

5. Allegretto per signora

6. Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto

7. Ancora qui feat. Elisa

8. La lucertola

9. Milano odia: la polizia non può sparare

10. Il gatto a nove code

11. Per qualche dollaro in più feat. Roy Paci

I Calibro 35 presentano così Scacco al Maestro Vol. 2: “Una manciata di pezzi probabilmente meno noti al grande pubblico, ma densissimi e vitali a partire dall’apertura del disco: la Ballata di Sacco e Vanzetti nell’interpretazione di Joan As Police Woman alla voce si rivela un brano intenso e freschissimo che sembra scritto oggi. Se il primo volume era l’apertura della partita carica di prospettive, questo secondo suona come una soundtrack dei processi mentali che sembrano mai risolversi in una contromossa definitiva. Un viaggio continuo nelle ipotesi, ben consci che con Morricone l’unico finale possibile sarà uno scacco matto“.

Per i Calibro 35, Scacco al Maestro non è solo un omaggio a Ennio Morricone e alla sua straordinaria opera. E’ il frutto di anni di approfondimenti, ricerche, e studio. Il 21 luglio 2007, la band di Martellotta, Gabrielli, Cavina, Rondanini e Colliva si ritrova per la prima volta in studio, dando forma all’idea nata nei mesi precedenti di lavorare sulla musica per immagini. Registrarono Trafelato, dalla colonna sonora di Giornata per L’Ariete.

Da quel momento, molti altri episodi legati al Maestro Morricone hanno caratterizzato il percorso dei Calibro 35. Scacco al Maestro vuole esplorare e approfondire tutte le anime di Ennio Morricone, dal poliziesco al western, fino all’horror. Si tratta di un’impresa ambiziosa e importante, che celebra il Maestro e contemporaneamente racconta un tassello fondamentale della storia dei Calibro 35.

Scacco al Maestro – Calibro 35 Plays Morricone

Il primo singolo estratto da Scacco al Maestro Vol. 2 è The Ballad Of Sacco and Vanzetti. Il brano è realizzato dai Calibro 35 insieme a Joan As Police Woman. Si tratta di una collaborazione internazionale per la band, che commenta così: “Il repertorio di Morricone è sconfinato. Questa ballata composta per “Sacco & Vanzetti” assieme a Joan Baez è meno famosa di “Here’s to you”, altra canzone di quel film, ma rappresenta un esempio eccelso della potenza, dell’epicità e della capacità che il Maestro aveva nel tradurre in musica temi densi, importanti e profondi. Trovare chi potesse interpretarla con noi una vera sfida ma Joan As Police Woman ci ha regalato una performance incredibile che ci ha lasciato senza fiato, riportando il brano a un’attualità difficile da prevedere“.

Nel frattempo, continua il tour che sta portando il progetto del gruppo in giro per le location più suggestive di tutta Italia: Scacco al Maestro – Calibro 35 Plays Morricone.

La prossima tappa sarà a Firenze (16 settembre) a Ultravox, per proseguire a Roma (17 settembre) a Spring Attitude e a Schio in provincia di Vicenza (18 settembre) per Next! Please.