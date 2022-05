Calibro 35: svelata la data di uscita di Scacco al Maestro Vol 1, dedicato a Ennio Morricone

Uscirà il prossimo 10 giugno il primo capitolo di Scacco al Maestro – Vol 1 (disponibile qui per il pre-order), primo step del nuovo progetto discografico e live dei CALIBRO 35 dedicato a Ennio Morricone.

L’album (pubblicato sotto etichetta Woodworm/Virgin Records Label and Artist Services) sarà disponibile in formato LP, CD, digitale standard e HD e Dolby Atmos.

Cosa troveremo NELLA TRACKLIST DEL DISCO Scacco al Maestro vol 1 dei Calibro 35

Scacco al Maestro è un progetto che terrà impegnati i CALIBRO 35 dal punto di vista discografico e live per l’intero anno, dopo un imponente lavoro in studio per le registrazioni.

Nell’album in uscita il 10 giugno troveremo due featuring importanti: Matt Bellamy, chitarra e fischio in Arena tratta dalla colonna sonora de Il Mercenario diretto da Sergio Corbucci e Diodato, voce in C’era una volta il west, dall’omonimo film diretto da Sergio Leone.

Ai 5 componenti della band, inoltre, si aggiungeranno per questo progetto anche Giuseppe Scardino (sax baritono) e Sebastiano De Gennaro (percussioni), in gran parte del disco, oltre a Valeria Sturba (theremin su Svegliati e uccidi), Mirko Cisilino (tromba in Arena), Yoko Morimyo (violino), Chiara Ludovisi (viola), Samuele Bianchi (violino), Giovanni Volpe (violoncello).

Qui sotto trovate la tracklist completa di Scacco al Maestro – Vol 1 dei Calibro 35.

1. Arena feat. Matt Bellamy

2. La classe operaia va in paradiso

3. Svegliati e Uccidi

4. Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo

5. Cosa avete fatto a Solange?

6. C’era una volta il west feat. Diodato

7. Un tranquillo posto di campagna

8. Una stanza vuota

9. Trafelato

10. L’Uomo dell’Armonica

La band, vi informiamo, presenterà i brani contenuti nel disco in nuova nuova tournée di cui trovate tutte le date qui sotto.

22 luglio 2022, Fortezza Medicea – Siena

23 luglio 2022 TenerAmente, Festival del Vittoriale – Gardone Riviera (BS)

24 luglio 2022, Apolide Festival – Vialfrè (TO)

29 luglio 2022, Transaltantica – Genova

17 settembre 2022, Spring Attitude Festival – Roma

credits foto di copertina: Attilio Marasco