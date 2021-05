Caleido canta la bellezza delle piccole cose nel disco “Popcorn”

Il disco d’esordio del cantautore toscano Caleido si intitola Popcorn; ed è disponibile negli store digitali dal 14 maggio 2021. L’album, composto da dieci canzoni, descrive momenti di vita, emozioni e ricordi che riemergono quando si credevano sepolti.

A proposito di Popcorn, Caleido ha raccontato che “il disco è nato nel modo più naturale che potessi desiderare: in un periodo come quello che stiamo ancora vivendo oggi, mi sono trovato a riflettere profondamente sulla bellezza di quello che ci circonda, e sul dolore che spegne i cuori”.

Per il cantautore, “sono stati mesi nei quali ho sentito il bisogno di riallacciarmi alle mie radici partendo da quelle semplici cose che forse ho sempre dato per scontato. Il silenzio che si porta dietro un addio, il sale sulla pelle mentre il sole ci scalda, la purezza di un amore che aspettavamo da tutta la vita”.

Caleido conclude: “Vivere “Pop-Corn” come un viaggio non sarebbe sbagliato, ma forse è meglio semplicemente perdersi tra le note per ritrovarsi un po’ meno soli”.

Qui di seguito trovate la tracklist di Popcorn:

1. Ridere Ancora

2. Fantastica feat. Marchettini

3. Domani

4. Senza vento feat. Comete

5. Guerra mondiale

6. Meno male

7. Bologna

8. Ridicolo

9. Sto benissimo

10. Silenzio

Popcorn arriva dopo la pubblicazione di alcuni singoli. A seguito della firma con l’etichetta

discografica Pulp Music, a settembre 2020 Caleido ha rilasciato il brano Ridicolo, prodotto da Giordano Colombo e Federico Nardelli. Dopo circa un mese, ha fatto seguito Sto benissimo, che vede la collaborazione di Fausto Cogliati. Esce poi Meno male, brano in cui l’autore racconta la sua dimensione di un amore finito. Infine, Caleido ha pubblicato Senza Vento con la partecipazione di Eugenio Campagna (in arte, Comete).