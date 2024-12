Bugo annuncia il ritiro dalle scene con “Il Concerto Finale”. E Morgan risponde…

Dopo oltre vent’anni di musica, caratterizzati da brani che hanno segnato intere generazioni, Bugo annuncia il ritiro dalle scene con Il Concerto Finale – Mi sono rotto i cogl**ni… ma per fortuna che ci sono io, che si terrà il 1° aprile 2025 all’Alcatraz di Milano.

Organizzato da Kashmir Concerti, il concerto – che coinciderà con l’ultima data del tour legato alla pubblicazione del suo ultimo disco di inediti, Per Fortuna Che Ci Sono Io, uscito lo scorso marzo per 7 srl / ADA Music – sarà una vera e propria festa per celebrare la carriera dell’eclettico, carismatico e inafferrabile cantautore, sempre fuori dagli schemi, che ha deciso di chiudere il suo cerchio musicale con un grande abbraccio al suo pubblico, festeggiando tutti insieme, un’ultima volta (qui le prevendite).

“IL CONCERTO FINALE”: MORGAN COMMENTA IL RITIRO DALLE SCENE DI BUGO

Il ritiro dalle scene di Bugo non è di certo passato inosservato e Morgan ha così commentato la notizia:

“Non è vero che questa è una buona notizia per me. Non sono uno che gode per la sconfitta altrui e non desidero affatto che Bugo sparisca dalle scene. Il fatto che io pensi che lui si sia comportato male con me non significa che io desideri il suo male e nemmeno che lui non possa comportarsi in modo diverso con altri, tantomeno impedisce a questi altri di ritenerlo un grande.

Lui aveva le sue ragioni, io le mie, ma non gli auguro nulla di negativo. È un essere umano, un padre, un intellettuale, un artista. L’ho sgridato perché mi ha mancato di rispetto. Gli ho detto in faccia quello che pensavo, ma non provo odio nei suoi confronti… anzi, rispetto. E poi, io l’ho sempre apprezzato come cantautore.

Per me sarebbe stata una bella notizia se Bugo avesse finalmente scritto la seconda strofa delle ‘brutte intenzioni’, rispondendomi per le rime. Così, finalmente, potevamo fare uscire la canzone“.