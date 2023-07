Torna Brunori Sas con “La Vita com’è”, brano inserito nella colonna sonora de “Il più bel secolo della mia vita”

Brunori Sas La vita com’è testo e significato del nuovo brano inedito del cantautore, canzone che è parte della colonna sonora del film Il più bel secolo della mia vita.

Per Brunori Sas si avvicina il momento di pubblicare nuova musica. L’artista ha lanciato infatti nel 2020 l’album Cip! (disco di platino) a cui ha fatto seguito, nel 2021, Baby cip!, versione ninna nanna delle canzoni del disco precedente dedicato alla primogenita Fiammetta e, nel 2022, l’EP casalingo Cheap!.

Nel frattempo Brunori ha debuttato come autori per altri artisti con La vita splendida, brano precedentemente scritto per Arisa e poi affidato a Tiziano Ferro dopo l’esclusione dal Festival (vedi qui).

Il primo tassello verso il nuovo progetto discografico di Brunori Sas è il singolo La vita com’è, brano inedito impreziosirà la colonna sonora de Il più bel secolo della mia vita, il nuovo film di Alessandro Bardani con protagonisti Sergio Castellitto e Valerio Lundini che verrà presentato in anteprima assoluta il 23 luglio al 53° Giffoni Film Festival e proiettato in tutte le sale a partire dal 7 settembre.

Brunori Sas la vita com’è significato del brano e trama del film

Brunori Sas ha dato così l’annuncio di questa nuova avventura:

“Questo è il tipo di film che piace a me. Scritto e diretto con cura, interpretato in modo naturale da tutti gli artisti coinvolti. Uno di quei rari film che sa di vero, che sorridi e ti commuovi al tempo stesso e che lascia spazi di riflessione sui rapporti generazionali (ma non solo), in modo poetico e mai banale.”

Questa la trama del film:

Un ragazzo che a causa di un’assurda legge non può conoscere l’identità dei suoi genitori biologici, gli stessi che non l’hanno riconosciuto alla nascita, prima del suo centesimo compleanno. Il giovane vorrebbe veder esaudito il suo unico desiderio e scoprire di chi è figlio prima di diventare vecchio, ma la burocrazia glielo impedisce.

Per smuovere l’opinione pubblica e far sì che si interessi al suo caso, Giovanni ha un’unica speranza: riuscire a conquistare la complicità di Gustavo (Sergio Castellitto), unico centenario, come lui non riconosciuto alla nascita, ancora in vita. Peccato che quest’ultimo, nonostante sia l’unico in grado di poter aggirare la legge e avere diritto alla normativa, non sia affatto interessato alla questione. Da quest’incontro tra un uomo centenario proiettato verso il suo futuro e un giovane legato al suo passato nascere un’imprevedibile amicizia.

Il film è una produzione Goon Films, Lucky Red con Rai Cinema ed in collaborazione con Prime Video.

Qui a seguire potete vedere il trailer del film e ascoltare un estratto del brano che uscirà per Island Records ed è stato prodotto da Riccardo Sinigallia.

Foto di copertina di Mattia Balsamini

Brunori Sas La vita com’è testo

Testo completo in arrivo prossimamente

Cambia poi mica a tanto

non riesci a vivere la vita com’è

la vita com’è

e adesso come stai

e non puoi tornare indietro