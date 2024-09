Bocelli e Karol G: con il videoclip del nuovo singolo dominano le classifiche YouTube

La pubblicazione è solo di due giorni fa, ma è già trend in 19 Paesi: il videoclip di Vivo por Ella, la versione spagnola del grande successo di Andrea Bocelli, in collaborazione con Karol G, sta dominando le classifiche YouTube del mondo.

Il brano è il nuovo singolo estratto dal prossimo disco di Bocelli, Duets, per celebrare i suoi 30 anni di carriera, in uscita in tutto il Mondo il prossimo 25 ottobre.

I festeggiamenti e i successi del tenore continuano quindi anche dopo il grande concerto, realizzato lo scorso luglio a Lajatico, sempre in onore di questo anniversario, che ha visto la presenza di tantissime grandi star come ospiti, tra cui Ed Sheeran, Will Smith, Johnny Depp, Russell Crowe, Plácido Domingo, José Carreras, Lang Lang, Jon Batiste, Zucchero, Elisa, Giorgia, e tanti altri.

In 48 ore il video di Vivo por Ella, versione spagnola di Vivo per lei, uno dei brani più famosi del tenore, in collaborazione con la superstar colombiana Karol G ha ottenuto più di 6.5 milioni di visualizzazioni, entrando nella Top 10 di YouTube in 19 Paesi.

bocelli e karol g: la classifica

Il video è al primo posto in Messico, Cile, Perù, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Bolivia, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Paraguay, Uruguay, al secondo in USA, Spagna e Argentina, ottavo in Canada, ventesimo in Germania e Regno Unito e ventisettesimo in Australia e Francia.