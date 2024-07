Blue Phelix racconta la sua vita negli ultimi anni nel suo primo EP “Dimmi a che ora finisce l’amore”

Si intitola Dimmi a che ora finisce l’amore (distribuito da Artist First) il primo EP di Blue Phelix, uscito lo scorso 12 luglio. Il giovane cantautore barese si è fatto conoscere principalmente per la sua partecipazione ad X Factor 2020 dove pubblica il suo primo singolo South Dakota.

BLUE PHELIX, “DIMMI A CHE ORA FINISCE L’AMORE”

Dimmi a che ora finisce l’amore è composto da cinque brani autobiografici, nei quali Blue Phelix si confronta con le sue insicurezze e la dipendenza affettiva, ponendosi numerose domande e ricercando poi le risposte. Ogni canzone è una tappa precisa del suo percorso personale, un modo per affrontare e superare tutte le difficoltà degli ultimi due anni.

Il progetto – sincero e autentico – si apre con Sogni di carta, dove il cantautore descrive il dolore e la nostalgia legati a una relazione terminata. Seguono Bandiera Bianca e I Nostri Fiori, due brani che affrontano rispettivamente la difficoltà dei giovani di trovare relazioni autentiche e il dolore della perdita del proprio equilibrio emotivo a causa di bugie e tradimenti. Arriva poi Lucifero che racconta di un amore distruttivo.

L’EP si chiude con Rosso di seta, nel quale l’artista racconta la sua personale esperienza del giudizio nei suoi confronti a causa dell’aspetto fisico e del suo modo di presentarsi, sottolineando l’importanza di guardare oltre le apparenze.

Blue Phelix racconta Dimmi a che ora finisce l’amore così: «I brani che compongo questo EP non sono stati lavorati per essere raccolti insieme, ma raccontano la mia vita e le mie esperienze di questi anni. Ogni canzone mi ha aiutato a processare una situazione che non mi faceva vivere bene, ad analizzarla e soprattutto a volermi bene».

Di seguito, la tracklist completa: