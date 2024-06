Blanco: “Ai provini di X Factor Sfera Ebbasta è stato l’unico a dirmi ‘Sì'”

Martedì 25 giugno durante la seconda delle due date live a San Siro di Sfera Ebbasta, con il quale ha cantato sia “Mi Fai Impazzire” che “Bon Ton“, Blanco ha svelato un retroscena inerente il suo primo incontro con il rapper di Cinisello Balsamo: “Ai provini di X Factor Sfera è stato l’unico a dirmi ‘sì’“.

Prima di arrivare al grande pubblico con “Notti In Bianco” (singolo che ha anticipato l’uscita dell’album “Blu Celeste“), il giovane cantautore – classe 2003 – ha dunque provato anche la via dei talent, partecipando ai casting di X Factor nel 2019, anno in cui al tavolo dei giudici sedevano Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel e, per l’appunto, Sfera Ebbasta.

Proprio in quell’occasione, il rapper gli disse: “Un giorno faremo una canzone insieme“. Ed ecco che l’anno successivo “Mi Fai Impazzire” vedeva finalmente la luce ed oggi è uno dei brani più apprezzati del cantautore, con oltre 180 milioni di stream su Spotify.

Blanco: “Ai provini di X Factor Sfera è stato l’unico a dirmi ‘Sì'”

Blanco non è stato il primo e non sarà neanche l’ultimo ad essere scartato dai talent prima di spiccare il volo con la propria musica.

Sia Ultimo che Arisa, per esempio, in passato hanno provato ad accedere – senza successo – alla scuola di Amici di Maria De Filippi. Scartata anche Chiara Galiazzo, vincitrice della sesta edizione di X Factor, così come Tony Maiello, GionnyScandal, Astol, I Desideri e tanti altri artisti che animano l’attuale panorama musicale italiano.