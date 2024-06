Sfera Ebbasta dopo San Siro annuncia il tour nei Palasport

Sfera Ebbasta tour 2025.

Lunedì 24 giugno Sfera Ebbasta si è esibito allo stadio San Siro di Milano per un concerto, il primo di due, che secondo quanto riporta la nota stampa ha radunato 60.000 persone.

Durante il live il re della trap ha colto l’occasione per un annunciare il ritorno nei palasport previsto le il 2025.

Queste le date:

1 marzo: Padova @ Fiera di Padova

6 marzo: Firenze @ Nelson Mandela Forum

12 marzo: Roma @ Palazzo dello Sport

22 marzo: Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

29 marzo: Torino @ Inalpi Arena

4 e 5 aprile: Milano @ Unipol Forum

I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 14:00 di mercoledì 26 giugno.

Per celebrare il suo primo San Siro, Sfera Ebbasta ha condiviso il palco con numerosi colleghi e amici, offrendo performance uniche con Tony Effe, Side Baby, Tedua, IZI, Luchè, Drefgold, Anna, Geolier, Simba La Rue, Lazza, Rkomi e Charlie Charles.

La scenografia della serata, curata personalmente da Sfera e progettata da Novembre Studio, ha reso omaggio alle sue origini urbane con una struttura centrale di 10 metri che rappresentava una città o un gigantesco trono. Il tutto arricchito dalle evoluzioni di performer di parkour e dai visual di Galattico Studio.

Laccio, in qualità di “Head of Performance”, ha orchestrato le esibizioni dei performer, ricreando un’invasione metropolitana sul palco. Il mood della serata era al 100% street art, con un sapore metropolitano che ha raccontato le origini di questa cultura anche attraverso la danza.

Questa sera, 25 giugno 2024, Sfera Ebbasta si esibirà nel secondo live sold out a San Siro il tutto mentre i suoi numeri discografici continua a salire. È infatti il primo artista italiano in epoca FIMI a superare i 200 Dischi di Platino. Con 4.7 milioni di followers su Instagram e miliardi di streaming e visualizzazioni, Sfera è l’artista più ascoltato su Spotify in Italia nell’ultimo anno e negli ultimi 10 anni.

Il prossimo live del trapper è previsto per il 16 agosto al Red Valley Festival di Olbia mentre la data del 6 luglio 2024 allo stadio Franco Scoglio di Messina è stata annullata per motivi tecnico-logistici (rimborsi qui).