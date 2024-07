BIPOLAR fuori con il mantra per mascherare la tristezza “Sorridi che ci guardano”

BIPOLAR ha pubblicato il nuovo album Sorridi che ci guardano per ADA Music Italy.

“Sorridi che ci guardano è il sorriso forzato nelle foto, il gesto automatico che mettiamo in scena per apparire felici di fronte agli altri, ma anche una frase che mi ripeto quando mi sento triste, sperando che un sorriso indossato diventi autentico”

L’album è stato anticipato dai singoli Come l’Italia e l’America e Diversa da tutti.

Il disco comprende dieci tracce inedite tra le quali le collaborazioni in Carenza di ferro (ft. Ëgo e Werdn) e Nuda completamente (ft. Sesare).

Il nuovo album di BIPOLAR Sorridi che ci guardano è descritto così nel comunicato stampa:

Anche quando sembra impossibile è possibile trovare la forza interiore per affrontare le difficoltà e ricominciare a sorridere di nuovo: questo è il senso ultimo dell’intero progetto. Sorridi che ci guardano invita a non arrendersi mai, con un mantra che spera di trasformare un sorriso forzato in uno spontaneo, convertendo le esperienze negative in opportunità di crescita personale.

BIPOLAR – Sorridi che ci guardano (tracklist)

1. Come l’Italia e l’America

2. Diversa da tutti

3. Sei il mio incubo dell’estate

4. Noia

5. Carenza di ferro (ft. Ëgo, Werdn)

6. Nuda completamente (ft. Sesare)

7. Stasera non usciamo

8. Cronologia di Safari

9. Sindrome di Rebecca

10. Frasi col punto

11. Pastasciutta

12. Città Studi

13. Milano ti mangia, La Maddalena pure (demo live version)

CREDITI

Autore: Matteo Guccini

Edizioni: LaProdigy Dischi

Distribuzione: ADA Music Italy

Conosciamo meglio BIPOLAR

BIPOLAR è Matteo Guccini, classe 1997, ed è nato e cresciuto nell’isola di La Maddalena.

Si avvicina alla musica all’età di 17, con un approccio emotivo e sperimentale che gli consente di non porre limiti alla sua espressione artistica. Una penna intima e trasparente, attraverso cui esprime esperienze personali e storie di vita vera, quasi come fosse un diario di bordo.

Il suo brano Questa canzone dovevo eliminarla ha superato il milione di ascolti su Spotify.