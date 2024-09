Benjamin Mascolo: “Soffro di autismo ad alto funzionamento ed ora non sono più solo”

Dopo l’intervista a One More Time – in cui aveva raccontato del periodo post rottura con Bella Thorne, durante il quale aveva iniziato a fare uso di anfetamine e metanfetamine (ne abbiamo parlato qui) – Benjamin Mascolo si mette nuovamente a nudo, condividendo con i propri follower un momento molto delicato della sua vita.

“Soffro di autismo ad alto funzionamento. Questa è la diagnosi, la risposta della scienza moderna nel 2024″.

Una diagnosi che ha richiesto coraggio: quello di fidarsi e di chiedere aiuto.

“‘Non voglio che il mondo mi veda, perché non penso che capirebbero‘. Questo è il ritornello della mia canzone preferita, ‘Iris‘. È tutta la vita che mi chiedo se sono danneggiato dentro, se sono speciale o se sono come tutti gli altri e mi faccio solo qualche domanda di troppo.

In questi anni ho seguito un percorso di terapia. Io che non mi sono mai fidato fino in fondo degli adulti. Io che non ho mai creduto fino in fondo nelle istituzioni e nei loro rappresentanti, che fossero professori, poliziotti o dottori. Ci sono arrivato per sfinimento, perché mi ero fatto così tanto male che non aveva più senso provare ad automedicarsi da solo, che fosse con sostanze stupefacenti o con maratone e diete salutari.

E così ho deciso di fidarmi e di fare ore di macchina ad agosto con mia moglie (santa donna) al posto di andare in vacanza per raggiungere un ospedale dall’altra parte d’Italia, fare test su test e far intervistare i miei genitori sulla mia infanzia da un grandissimo psichiatra”.

BENJAMIN MASCOLO E LA DIAGNOSI DI AUTISMO

Cosa vuol dire essere un autistico ad alto funzionamento?

“Non sono un autistico super intelligente che guarda New York da un elicottero in volo e riesce a disegnarla a memoria. Sono uno di quelli che quando apre il menù del ristorante ha una crisi di panico esistenziale perché c’è troppo scelta, uno di quelli che tutti i suoi vestiti devono essere dello stesso brand, tutti dello stesso colore, tutti stesso modello, impacchettati in buste di plastica rigida trasparente e impilati in un armadio. E va bene così”.

Sì, va bene così, perché quando riesci a dare un nome a ciò che da tempo ti fa star male, o semplicemente ti fa sentire solo e/o incompreso, il giogo diventa più leggero e il dolore muta d’intensità, così come cambia il nostro modo di accoglierlo.

“Il dottor Rosso dice che nella diagnosi c’è già un piccolo effetto curativo, e io ci credo. Sono sempre io, con una consapevolezza in più: non sono più solo“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benjamin Mascolo (@b3nm)

LA REUNION CON FEDE, “MUSICA ANIMALE” E LA DATA SOLD OUT ALL’UNIPOL FORUM

Dopo la reunion con Federico Rossi e il lancio di Musica Animale, nei prossimi giorni Benjamin Mascolo presenterà un nuovo singolo sul palco del Suzuki Music Party 2024, l’evento condotto da Amadeus che verrà registrato martedì 17 settembre all’Allianz Cloud di Milano, per poi andare in onda domenica 22 settembre sul Nove.

Ma non è tutto! Il 16 novembre Benji & Fede saranno infatti i protagonisti di uno speciale concerto-evento, già sold-out, all’Unipol Forum di Assago (MI).