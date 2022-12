Baustelle annunciano il tour e un nuovo disco per il 2023. Bologna sold out in poche ore...

Baustelle tour 2023. Avevamo già annunciato novità in arrivo per il gruppo indie-pop che aveva seminato indizi sui social (leggi qui)

Adesso l’ufficialità. Dopo quattro anni lontani dalle scene musicali hanno annunciato un ritorno ai live e promettono anche un nuovo disco. Scrivono sui social che stanno registrando i brani proprio in questi giorni.

Per questo ritorno sulle scene, i Baustelle hanno firmato con BMG per la prossima uscita discografica e il management è affidato a Matteo Zanobini di Picicca Management.

Li abbiamo rivisti giovedì sera in tv ad X Factor per duettare con gli Omini la hit Charlie fa surf.

Ecco tutte le date disponibili fino ad ora, è già andata in sold out in poche ore la data di Bologna e ne hanno aggiunta un’altra…

Il loro nome è tedesco e significa “lavori in corso”, negli ultimi vent’anni hanno segnato fortemente il panorama musicale italiano e adesso i Baustelle, gruppo composto da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi, si preparano a tornare live nel 2023 con un tour prodotto e organizzato da Vivo Concerti.

Sono sei i concerti che porteranno i Baustelle nei più prestigiosi club d’Italia nel 2023, per un viaggio musicale nel repertorio di questo gruppo che ha attirato l’attenzione di pubblico e critica con le sue sonorità rivoluzionarie.

CALENDARIO TOUR 2023:

Martedì 2 maggio 2023 – Firenze @ Tuscany Hall

Mercoledì 3 maggio 2023 – Roma @ Atlantico

Venerdì 5 maggio 2023 – Bologna @ Estragon

Sabato 6 maggio 2023 – Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia

Martedì 9 maggio 2023 – Milano @ Alcatraz

Giovedì 11 maggio 2023 – Bologna @ Estragon