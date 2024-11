“Basta Session N°5”: fuori il nuovo brano del progetto Basta, con la partecipazione di Mecna, Rares e altri artisti

Fuori da domani, mercoledì 6 novembre, “Basta Session N°5“, il nuovo brano realizzato per BASTA, un progetto di session musicali, video format ed eventi nato da un’idea di Diego Montinaro, alias Goedi, e Stefano Mastropietro.

Il pezzo è realizzato con la partecipazione di Mecna e Rares alle voci, Bongi (rhodes e synth), Alessandro Cianci (chitarra e basso elettrico) e Goedi e Fenoaltea alle produzioni. È un brano che passa dal groove solido alle armonie sognanti, e grazie alle voci di Mecna e Rares, il sound è accompagnato da un testo profondo e vero che tocca temi come le relazioni personali.

“In questa quinta session, è davvero impressionante e spiazzante come con solo un’ora e mezza a disposizione per turno siamo riusciti a creare una canzone rilevante. Non solo a livello musicale, mi riferisco soprattutto al testo e al messaggio, sono stati incredibili su questo Rares e Mecna.” commenta Goedi.

“Partecipare a questa session è stato un salto nel vuoto. Spesso mi capita di uscire da una session con frustrazione per non essere riuscito a scrivere molto o senza aver chiuso un pezzo. Poteva andare malissimo e invece con mia sorpresa sono riuscito a scrivere di getto la prima strofa e le parole di Rares con la produzione mi hanno dato l’aiuto per scrivere anche la seconda e chiudere un pezzo in pochissimo tempo di cui sono molto fiero e felice. Fossero tutte così…” racconta Mecna.