Fudasca, in arrivo “Immagina” con Tredici Pietro, Francesca Michielin e Mecna

Tra gli ospiti del Suzuki Music Party, lo show di Amadeus che andrà in onda in prima serata domenica 22 settembre sul Nove, Fudasca annuncia l’uscita di Immagina (Epic / Sony Music Italy), il nuovo singolo in collaborazione con Tredici Pietro, Francesca Michielin e Mecna, che sarà disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 20 settembre (qui il pre-save).

Il brano, in perfetta linea con lo stile lo-fi del songwriter e producer romano, arriva dopo le collaborazioni internazionali con Alt Bloom e DOUBLECAMP nel brano Tape 1: That’s Love, uscito lo scorso giugno.

Fudasca, Tredici Pietro, Francesca Michielin e Mecna, “Immagina”: significato del brano

Immagina è un brano introspettivo che, attraverso sonorità lo-fi, custodisce il ricordo e la nostalgia delle storie d’amore interminabili dell’epoca dei nostri nonni: un sentimento che nella frenesia dei giorni nostri è talmente difficile da replicare da sembrare quasi anacronistico.

Ed ecco che nel testo del brano viene raccontata l’amarezza di un amore finito e la tristezza quieta di chi riconosce che il fallimento non è dovuto alla mancanza di amore, ma alla natura stessa della relazione. Le rime crude e serrate dei due rapper si alternano così a un ritornello più dolce e melodico, come in un dialogo tra due persone ormai troppo diverse.

Non c’è dunque un lieto fine in questa storia e le ultime parole si dissolvono nel vuoto, lasciando dietro di sé un silenzio malinconico, in cui il sentimento si affievolisce, lento e inevitabile, fino a spegnersi completamente.

“Immagina”: testo del brano

