Bartolini: “Salem” è un invito a resistere in attesa di giorni migliori

Bartolini lancia il nuovo singolo Salem, disponibile sulle piattaforme digitali dal 30 agosto 2024 per Carosello Records. Il brano va a completare la tracklist dell’album TILT, pubblicato il 12 aprile scorso. Insieme, il cantautore rilascia anche un’altra bonus track: il remix del brano Paris, McDonald’s che egli stesso ha realizzato.

Con questa doppia release, Bartolini chiude il suo più recente lavoro discografico aggiungendo nuove sfumature musicali. In TILT, l’artista ha condensato un anno e mezzo di vita scegliendo il proprio vissuto come punto di partenza. Ha raccontato il momento dell’inevitabile confronto con la vita adulta, gli affetti, le perdite e i cambiamenti. TILT attesta la crescita personale e artistica di Bartolini, pur mantenendo anche il suo tono spensierato e giocoso.

Le 12 tracce originali di TILT sono state scritte da Bartolini in stretta collaborazione con amici e collaboratori di fiducia come Goldenyears (produttore di tutto l’album assieme allo stesso Bartolini), Davide Rossi Doria (direttore artistico del progetto), e i colleghi Lil Kvneki e Tripolare. A questi si aggiunge Matteo Domenichelli, con il quale il cantautore ha realizzato la bonus track Salem.

Bartolini chiude il ciclo “TILT” e guarda al futuro

Questo inedito è la testimonianza di un legame che tenta di resistere con determinazione ai momenti più bui e sinistri della vita. Il testo recita: “non distinguo sangue da inchiostro / ho litigato con le nuvole ma adesso mi calmo / questo è il nostro ospedale, ci abbiamo fatto le squame / siamo le streghe di salem”. Si tratta di un vivido resoconto di chi si sente uno scarto ai margini della società, ma resta aggrappato alla speranza di tornare a stare bene.

L’altra bonus track che Bartolini ha deciso di rilasciare, è un remix del brano Paris, McDonald’s. Questa canzone è tra i pezzi più intimi del disco. In essa, è presente un contrasto netto tra la disillusione del ritornello e l’atmosfera sognante e giocosa delle strofe. Alla fuga mentale verso l’idilliaco si contrappone un brusco ritorno alla realtà, da cui si cercava di evadere. Il brano trova ora una nuova veste sonora grazie al remix realizzato dallo stesso Bartolini, il quale ha sperimentato la commistione di nuove influenze UK garage e Lo-Fi House con elementi più tradizionali.

A proposito di questi due nuovi brani, l’artista ha affermato: “Con questi due singoli si chiude sicuramente il ciclo “TILT” ed allo stesso tempo introduce un nuovo periodo in cui spero di scrivere tantissima musica. Sono molto soddisfatto del risultato

finale e contento di aver sperimentato nuove sonorità. Spero che il pubblico apprezzi l’evoluzione della mia musica”.

la nuova TRACKLIST di “tilt”

Ecco qui di seguito la nuova tracklist di TILT:

1. Smettila

2. Non odiarmi

3. Ultima volta

4. ADHD

5. Paris, McDonald’s

6. Bugia (feat. Lil Kvneki)

7. Polvere

8. Internet

9. Cimitero

10. Chicco (feat. Tripolare)

11. Non eri tu

12. Heath Ledger

13. Salem – bonus track

14. Paris, McDonald’s RMX – bonus track

SALEM, il testo

Finiranno giorni bui

io non vorrei lasciarti mai

con gli occhi rossi hai

perso tempo e piangi di

nascosto finiranno giorni

bui spendendo soldi che

non hai con gli occhi rossi

hai perso tempo e canti di nascosto

Solo le stesse facce nello

stesso posto

mi stai cambiando il

modo di vedere il mondo

porti un peso enorme sul

collo

fai una lista di pro e

contro con cui hai fatto

canestro io

odio le stesse facce amo lo

stesso posto

mi butto in acqua solo se

c’è il mare mosso

non distinguo sangue da

inchiostro

ho litigato con le nuvole

ma adesso mi calmo

questo è il nostro ospedale

ci abbiamo fatto le

squame siamo le streghe

di salem siamo le streghe

di salem

Finiranno giorni bui

io non vorrei lasciarti mai

con gli occhi rossi hai

perso tempo e piangi di

nascosto finiranno giorni

bui spendendo soldi che

non hai con gli occhi rossi

hai perso tempo e canti di

nascosto

Città fantasma

ci siamo persi

non mi ricordo più la tua

faccia abbiamo pianto

fino alle ossa

sotto un treno che passa

c’è una luna distratta

ma non è colpa mia

ma non è colpa mia

Finiranno giorni bui

io non vorrei lasciarti mai

con gli occhi rossi hai

perso tempo e piangi di

nascosto finiranno giorni

bui spendendo soldi che

non hai con gli occhi rossi

hai perso tempo e canti di

nascosto

Foto di Pier Paolo Potenza