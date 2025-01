Barreca racconta speranze e conflitti interiori nel nuovo singolo “Nei pensieri”

Il cantautore Barreca ha lanciato a distanza di una settimana due inediti: Nei pensieri segue a Prendersi così.

Nei pensieri, disponibile su tutte le piattaforme digitali, è un inedito che punta tutto sull’amore.

Riflette sulla natura dell’amore che sfida ogni tentativo di controllo e ci costringe a confrontarci con noi stessi e il nostro desiderio di connessione.

Nei pensieri è una canzone intima e originale, che racconta le speranze e i conflitti interiori vissuti da ognuno di noi di fronte a un sentimento forte e universale, che “ci direziona l’orizzonte”.

Barreca – Nei pensieri

Barreca attraverso la sua sensibilità e le sfumature della sua voce, rende il brano potente e significativo mettendo in evidenza il testo in modo chiaro e attento nel descrivere momenti e sensazioni.

Il brano mescola sonorità moderne con influenze più esclusive e riflessive.

Barreca presenta così il brano:

“Sto vivendo un momento molto importante del mio percorso artistico con due nuovi singoli e uno spettacolo per il teatro.

Misurarsi con nuovi linguaggi, rimanendo fedeli al proprio stile penso sia la strada giusta per essere credibili in un panorama musicale oggi molto vario, a volte piuttosto discutibile, e per dare al proprio pubblico l’emozione e la verità che merita.

Un nuovo brano è sempre un invito all’ascolto, una nuova occasione per entrare nel mondo di chi lo ha creato e, chissà, magari per scoprire qualcosa di nuovo anche su sé stessi”

Il singolo è arrangiato e prodotto da Riccardo Anastasi per l’etichetta Muziko. Testi e musica a cura di Benedetto Demaio, mixato da Taketo Gohara.