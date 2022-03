Baltimora lancia in radio “Marecittà”: il nuovo singolo, estratto dal suo EP, parla del rapporto con Ancona, la sua città

Baltimora Marecittà testo significato e audio del singolo pubblicato insieme all’omonimo EP venerdì 11 marzo 2022.

Il vincitore di X Factor 2021, Edoardo Spinsante in arte Baltimora, ha racchiuso in 7 pezzi il suo biglietto da visita per presentarsi al mondo dopo il trionfo al fianco del suo giudice Hell Raton.

È uscito l’11 marzo il suo EP d’esordio Marecittà, che contiene 7 canzoni che Baltimora ha conservato nel cassetto per moltissimo tempo.

Baltimora firma i testi e le produzioni di tutti i brani, alcuni più lavorati, altri più grezzi, e finalmente dà forma al suo mondo interiore, ai brani scritti in questi anni di formazione. Tra questi, spicca quello che dà il titolo all’EP, il singolo Marecittà, che sempre dall’11 marzo è ufficialmente in rotazione radiofonica.

Abbiamo intervistato Baltimora in occasione dell’uscita del suo EP d’esordio, potete rivedere qui la videointervista.

marecittà significato

In Marecittà c’è un pianoforte elettrico nascosto, se uno non lo sapesse non lo capirebbe mai. È nell’intro, continua nella prima strofa, poi nel drop, nella seconda strofa e infine nella chiusura. Sembra un synth, un suono artificiale, ma è appunto un pianoforte elettrico suonato in maniera giocosa con le note staccatissime le une dalle altre.

Nel pre-ritornello invece c’è un sintetizzatore che si muove tantissimo, sono super fan dei suoni che si muovono in maniera concreta: io produco solitamente ricercando suoni e lasciandomi ispirare e quando ho sentito questo mi ha fatto subito impazzire.

Altre due cose interessanti del brano: il primo ritornello all’inizio era lungo il doppio, ma sembrava troppo classico, ho provato quindi a tagliarlo ed è nato un movimento molto dolce, della strofa che cresce piano piano, esplode e poi si chiude nel ritornello, si torna quindi nell’intimità della canzone e poi si riapre nel secondo ritornello per poi richiudersi di nuovo nella seconda strofa; poi verso la fine l’arrangiamento esplode con un crescendo che accompagna l’ascoltatore fino alle ultime note.

baltimora marecittà testo

Parsimonio i gradi

i tropici

Li vorrei su una mensola

Come cd

Parti e panorami

Portami

Per ripararci

Sotto i vecchi portici

Obliterati

I muri del porto

Da firme in carattere sciolto

Lasciamole qua

Tra mole e città

Matti itinerari

Ostici

La cirumnavigo

La mia paura di

Mani addosso

Impronte fossili

Non voglio rinunciarci

Siamo ex-tossici

Da qua intravedo

I muri del porto

Vorrei poter farvi ritorno

Ma rimango qua

Fra mare e città

Ancona è marecittà

Per la mia età

Basta e avanza e poi

Collega gli occhi miei

Da un punto all’altro

E ancora il sale che fa

Cristallizzare i suoi nei

Ti appendo

Al collo

Conchiglie

Farei il giocoliere per farmi guardar da te

Mastico forte sapori di bottiglie

Cognomi di uomini mi fan compagnia

Maniche corte di sera

Lanciami le

Chiavi di casa che torno

non prima di ora

Non parlarmi d’ore

Le vivo al secondo le giornate vuote

Le giornate vuote

Le giornate vuote

Le giornate vuote

Le giornate vuote

Foto di Michele Formica.