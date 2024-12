Baby Gang incontra 600 ragazzi delle scuole di Pesaro: “La vita cambia quando trovi il tuo scopo”

Ieri, lunedì 2 dicembre, insieme a Don Claudio Burgio e in collaborazione con la Rete #RESPONSABILITÀ, Baby Gang ha incontrato 600 ragazzi delle scuole di Pesaro, la maggior parte dei quali provenienti dal Liceo Marconi, al Centro Congressi dell’Hotel Baia Flaminia, dove si è tenuto un talk durante il quale l’artista si è raccontato a cuore aperto, partendo dal suo principale obiettivo, che è quello di parlare – attraverso la musica – alle nuove generazioni, e non solo.

“Fin da piccolo sapevo che sarei stato diverso“, ha esordito Baby Gang. “Mi vergogno di alcune cose che ho fatto in passato. Non c’era nessuno che mi diceva cosa era giusto e cosa sbagliato. Ogni cosa era per me una sfida, una sfida verso il mondo degli adulti. Don Claudio, invece, mi ha dato la possibilità di capire cosa volevo fare e di farlo: la musica. Mi ha appoggiato.

Quando hai una cosa, non ci fai caso a quanto sei fortunato. Quando non c’è, inizi ad apprezzarla“, ha poi aggiunto. “Quando ero piccolo, avevo 12 anni, non avevo un posto dove dormire. Dormivo di giorno per paura di addormentarmi di notte, quando gli altri bambini della mia età andavano a scuola“.

Insomma, in questi 23 anni Baby Gang ha dovuto superare diversi ostacoli, perché “non sempre la strada è dritta“, e la musica è stato uno strumento importantissimo per capire “che ho una voce e questa voce la voglio usare“. Come? Aiutando “i ragazzi che, come me, hanno affrontato un percorso difficile e hanno la percezione che il mondo stia cadendo loro addosso.

In questi mesi ho lavorato con tanta gente che mi sta supportando. Non è facile fidarsi, ho passato più tempo in prigione nella mia vita che fuori. In questi anni non ho capito nulla. Mi hanno messo in delle celle e mi hanno detto che dovevo stare lì, 24 ore su 24, senza sapere quando sarei potuto uscire. Ma la vita cambia quando trovi il tuo scopo“.

E Baby Gang pare abbia trovato il suo!

BABY GANG, LA FINE DEL MONDO TOUR: LE DATE

L’incontro con i 600 ragazzi delle scuole di Pesaro si è svolto a poco meno di due settimane dall’inizio del primo tour di Baby Gang nei palazzetti italiani.

“Nell’anteprima a ottobre a L’Aquila ho sentito che mi stavate aspettando anche voi ed è stato pazzesco, una grande energia. Le date all’estero sono state un banco di prova e ora sono pronto per i palazzetti”.

12 dicembre – ANCONA , Palaprometeo

, Palaprometeo 14 dicembre – ASSAGO ( MI ), Unipol Forum

( ), Unipol Forum 21 dicembre – TORINO, Inalpi Arena

I biglietti dei concerti nei palasport italiani, inizialmente previsti in primavera, rimangono validi per le nuove date in programma a dicembre.

